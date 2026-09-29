Video muestra el momento exacto del atentado contra 'Jhon Calzones' en Yopal

Un video registró el momento exacto del atentado en el que fue asesinado el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’. En las imágenes se observa al exmandatario, vistiendo una camiseta negra y gorra blanca, al momento de ser abordado por los agresores que le dispararon en cuatro ocasiones.

El homicidio ocurrió en la finca La Selvita, ubicada en la zona rural del municipio de Yopal, Casanare. Según confirmó el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, Torres fue trasladado en estado crítico al Hospital Regional de la Orinoquía con impactos de bala que comprometieron su tórax, abdomen y pulmón, donde finalmente falleció.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad forman parte del material probatorio recopilado por la Policía para esclarecer la reconstrucción cronológica del crimen y la ruta de escape empleada por los dos hombres que ejecutaron el ataque.



¿Qué muestra el video del atentado contra Jhon Jairo Torres en Yopal?

En la pieza audiovisual se identifica con claridad a la víctima por su vestimenta de camiseta negra y gorra blanca en los segundos previos y durante la agresión armada.

Las imágenes permitieron a las autoridades, junto al sistema inteligente de cámaras del departamento, registrar el rostro de los implicados y el recorrido de la motocicleta utilizada en el hecho.



El vehículo usado para la fuga había sido hurtado el día anterior en el municipio de Paz de Ariporo, en un evento donde su dueño también fue asesinado.



¿Quiénes son los responsables del asesinato del exalcalde 'Jhon Calzones'?

De acuerdo con el reporte de la Gobernación de Casanare, en el ataque participaron directamente dos personas:



Un menor capturado: procedente de Armenia, fue interceptado y entregado por trabajadores de la finca tras una falla mecánica de la motocicleta en la que intentaba huir.

procedente de Armenia, fue interceptado y entregado por trabajadores de la finca tras una falla mecánica de la motocicleta en la que intentaba huir. Un prófugo: las autoridades adelantan un 'plan candado' en la región para lograr la localización del segundo implicado.

las autoridades adelantan un 'plan candado' en la región para lograr la localización del segundo implicado. Material incautado: la Policía recuperó un revólver, un teléfono celular y el vehículo hurtado.

La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura del segundo involucrado en el homicidio.