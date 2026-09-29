Tenemos una postura de apoyo a iniciativas del gobierno: Camilo Gómez por discusión del presupuesto

Tras sostener reuniones de trabajo con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Camilo Gómez, ratificó el respaldo de su bancada al Presupuesto General de la Nación tramitado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En diálogo con Recap Blu, Gómez explicó la disposición de la colectividad para acompañar las medidas económicas del Ejecutivo:

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"Los liberales tenemos una posición y una postura de apoyo a las iniciativas del gobierno nacional. Confiamos en que existe toda la voluntad para sacar el país adelante, luego de las catástrofes que también dejó el gobierno anterior", afirmó.

El congresista destacó que el liberalismo no solo acompañó la aprobación del monto en las comisiones económicas conjuntas, sino que mantendrá su voto favorable en las plenarias de Senado y Cámara para que la iniciativa salga adelante sin inconvenientes.



La "ley de rescate" y el ajuste al gasto público

Gómez precisó que la aprobación del presupuesto, un monto histórico que supera los 630 billones de pesos (634 billones), es apenas el primer paso, pues se trata de un presupuesto que se encuentra desfinanciado. Por ello, anticipó que en aproximadamente dos meses se tramitará en el Congreso una "ley de rescate" para garantizar la viabilidad fiscal.

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Frente al enfoque de dicha normativa, el parlamentario enfatizó que debe centrarse en la austeridad estatal y en la reducción de contratos de prestación de servicios (OPS):

"Yo esperaría y confío que sea más una ley de rescate para ajustar el gasto público, ajustar el gasto del gobierno, ajustar en todos esos ministerios donde el anterior gobierno se desbordó a contratar. Pues recordemos la denuncia que hizo el ministro Dangond, donde decía que más de 500,000 millones de pesos se fueron en OPS en contratos de prestación de servicios en el gobierno anterior".

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Líneas rojas: cero impuestos bruscos y prioridad a la inversión social

Al definir los límites fijados por la bancada liberal, Gómez reiteró que el ajuste no puede convertirse en una reforma tributaria ni trasladar la carga financiera a los ciudadanos o a las empresas:

"Nosotros consideramos de que el gobierno debe ser armónico, se debe de ajustar en el gasto público y consideramos que el país no resiste un incremento de la carga impositiva o tributaria brusco para el sector privado y para las familias de Colombia".

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En esa misma línea, señaló que los recursos del Estado deben focalizarse en la inversión social, abarcando sectores clave como "apoyar la salud, poder apoyar el campo del país, poder atender el fenómeno del Niño" y responder a las emergencias por desastres naturales.

Posición personal sobre el presupuesto de la JEP

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Finalmente, al ser consultado sobre la propuesta impulsada por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) para recortar partidas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el representante aclaró que hablaba a título personal y expresó su apoyo directo a la reducción presupuestal:

"Estoy totalmente de acuerdo. Camilo Gómez está totalmente de acuerdo. La JEP en 10 años no ha hecho mucho realmente y lo que sí han hecho es derrochar el dinero de los colombianos. Ahora, no significa que por 170,000 millones de pesos la JEP se vaya a acabar".

Gómez concluyó que la JEP conservará su marco jurídico e institucional, pero hizo un llamado a revisar la gestión de los fondos públicos donde se manejan más de 80 billones de pesos sin generar los impactos esperados.

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Escuche la entrevista aquí: