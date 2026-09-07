Liberal se declara partido de Gobierno tras debate entre sus bancadas

El Partido Liberal se declaró partido de Gobierno luego de debatir su posición entre sus bancadas del Senado y Cámara de Representantes, así como sus directivas. La decisión fue adoptada después de varias semanas de deliberaciones sobre la posición de la colectividad frente a la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

La determinación corresponde a una definición que deben adoptar los partidos políticos y comunicar al Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto de su posición frente al Gobierno de turno. Esta postura establece, entre otros aspectos, la manera en que las bancadas actuarán cuando el Congreso de la República deba tomar decisiones sujetas a determinaciones de partido.

“En esta decisión, que exige la ley, ampliamente debatida por sus congresistas, en la que el Partido Liberal manifiesta su derecho a discrepar, se declara partido de Gobierno”, resalta el comunicado del Partido Liberal.

Señalan que las discusiones internas evidenciaron discrepancias de algunos de sus congresistas con el actual Gobierno. Sin embargo, la colectividad también destacó aspectos de la gestión del presidente De La Espriella y de las propuestas con las que busca desarrollar su programa de gobierno.



“El Partido Liberal destaca y reconoce el esfuerzo que adelanta el señor presidente Abelardo De La Espriella para cumplir con sus propuestas de plan de gobierno respetando las instituciones”, señaló la colectividad.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Entre los aspectos valorados por el partido se encuentran las iniciativas orientadas a activar el crecimiento económico, la creación de un banco de talentos para ampliar las oportunidades de los colombianos, el fortalecimiento de la seguridad y el respeto por las instituciones.

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La colectividad también sostuvo que asumir el reto de “construir sobre lo construido” requería valor y determinación, con el propósito de contribuir a devolverle al país esperanza y bienestar.

El Partido Liberal enfatizó que su decisión no elimina el derecho de sus integrantes a expresar desacuerdos frente al Ejecutivo. Por el contrario, aseguró que la posibilidad de discrepar hace parte de la posición adoptada por la colectividad y que las diferencias manifestadas durante las deliberaciones fueron tenidas en cuenta antes de definir su postura.



Las cuentas

Hasta el momento solo dos partidos se han declarado de oposición: el Pacto Histórico y En Marcha. De gobierno son el Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, La U, Salvación Nacional, Alianza Social Independiente (ASI) y Conservador. Mientras que en independencia está la Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y Mira.