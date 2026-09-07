Primer mes de Abelardo De La Espriella como presidente, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo?

El primer mes de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia fue analizado en Mañanas Blu, donde los participantes del debate hicieron un balance de las primeras cuatro semanas de Gobierno y señalaron sus principales aciertos, cuestionamientos y aspectos polémicos. La seguridad, la presencia del mandatario en las regiones, la atención al terremoto del 10 de agosto, la relación con Estados Unidos, la política fiscal y la manera de mostrar los resultados de las operaciones militares fueron algunos de los asuntos que marcaron la discusión.

Luis Ernesto Gómez

Lo bueno: un presidente presente en las regiones

Luis Ernesto Gómez destacó como uno de los principales aspectos positivos del primer mes de Gobierno la presencia de Abelardo De La Espriella en diferentes territorios del país.

“Un presidente presente en las regiones, un presidente que sale del despacho de Bogotá, que está en territorio, que dialoga con los alcaldes, que dialoga con los gobernadores”, afirmó.

Para Gómez, esa presencia resulta especialmente relevante en medio de la emergencia provocada por el terremoto y del proceso de reconstrucción que enfrenta el país. También consideró que la llegada de De La Espriella representa una muestra de alternancia democrática.



En Colombia las instituciones funcionan, que la democracia funciona sostuvo.

Agregó que, a su juicio, el mandatario está representando durante su primer mes buena parte de lo que prometió durante la campaña.

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Lo malo: los símbolos por encima de las soluciones

El principal cuestionamiento de Gómez estuvo relacionado con el peso que, en su opinión, el Gobierno le ha dado a determinados símbolos políticos. “Lamentablemente, el presidente Abelardo De La Espriella se ha enfocado, como lo hacía su antecesor, mucho en los símbolos”, afirmó.

Aunque reconoció que los símbolos tienen importancia en política porque generan emociones, sostuvo que no necesariamente solucionan los problemas cotidianos de los ciudadanos.

“Los símbolos no pueden ser más importantes que las soluciones prácticas”, aseguró. Como ejemplo mencionó las decisiones relacionadas con las sedes desde las cuales ha operado la Presidencia, incluido el traslado a Barranquilla, el intento de utilizar el Palacio de San Carlos y el posterior regreso a la Casa de Nariño.

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Lo feo: la forma de mostrar a los muertos

En este punto, Gómez no fue quien desarrolló la crítica durante su intervención, pero la discusión de la mesa llevó al tema de la exposición de los cuerpos de personas abatidas durante operaciones militares.

Uno de los participantes resumió la crítica con una frase que marcó el debate: “El Estado no puede parecerse a sus enemigos. El Estado siempre tiene que estar por encima”.

Héctor Riveros: lo bueno es que pasó el primer mes

Lo bueno: recordar que el poder es transitorio

Otro de los panelistas, Héctor Riveros, centró su balance en el carácter temporal del poder presidencial: “Lo bueno es que pasó el primer mes”, dijo.

La frase fue acompañada por una reflexión sobre los límites constitucionales del cargo y la duración del mandato: “El poder es efímero, es transitorio, es limitado”, afirmó.

El panelista también destacó la presencia del presidente en las regiones y consideró positivo que haya retomado el diálogo con gobernadores y alcaldes: “Me parece que esa es una muy buena noticia”, sostuvo.

También valoró que el Gobierno esté intentando corregir aspectos de la política de paz total implementada durante la administración anterior.

Lo malo: dudas sobre la autonomía territorial

Aunque destacó la presencia del presidente en las regiones, el panelista expresó dudas sobre la manera en que el Gobierno entiende la organización territorial: “No estoy muy seguro que el Gobierno tenga una buena concepción de la organización territorial y del reconocimiento de la autonomía territorial”, señaló.

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A su juicio, la presencia constante del presidente en los territorios no necesariamente significa que exista un reconocimiento efectivo de las competencias de alcaldes y gobernadores.

Lo feo: el riesgo de exceder los límites del poder

El participante también manifestó preocupación por algunas expresiones del presidente relacionadas con la responsabilidad directa sobre determinadas decisiones: “Me da la impresión que no está suficientemente consciente de las limitaciones y de lo efímero del cargo”, afirmó.

En materia de seguridad, además, pidió que el uso de la fuerza permanezca dentro de los límites constitucionales: “Imploro que sea consciente de las limitaciones que tiene el uso de la fuerza”, sostuvo.

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Aurelio Suárez

Lo bueno: cumplimiento de algunas promesas de campaña

Aurelio Suárez reconoció que varias de las decisiones adoptadas durante el primer mes corresponden a compromisos anunciados durante la campaña. Entre los asuntos que identificó está la alianza con Estados Unidos y el énfasis en seguridad. Sin embargo, su valoración general fue más crítica que la de otros integrantes de la mesa.

Lo malo: una relación desigual con Estados Unidos

La principal preocupación de Suárez estuvo relacionada con la política exterior. El analista cuestionó la estrecha relación que el Gobierno ha establecido con Estados Unidos y particularmente con la administración de Donald Trump.

Las relaciones de los países tienen que ser con respeto mutuo y beneficio recíproco afirmó.

Aunque reconoció que la cooperación estadounidense puede ser útil en materia de inteligencia y lucha contra grupos criminales, consideró que existen intereses económicos y geopolíticos de Washington que deben ser tenidos en cuenta.

Lo feo: el rumbo internacional de Colombia

Suárez fue particularmente crítico con la orientación de la política exterior: “El hecho de que hayamos vuelto a la política internacional de respice polum, de mirar a la Estrella del Norte, eso no me mete a mí entre los que decimos que todo va bien”, afirmó.

Y agregó: “Ese es un norte equivocado”. Para Suárez, el principal problema radica en que Colombia pueda terminar colocando los intereses de Estados Unidos por encima de los intereses nacionales.

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Álvaro Forero

Lo bueno: regiones, seguridad y alianza con Estados Unidos

Forero consideró que, aunque 30 días son insuficientes para evaluar completamente un Gobierno, sí permiten establecer si las primeras decisiones corresponden a lo ofrecido durante la campaña.

Treinta es muy poco, pero pues sirve por lo menos para ver si realmente se confirma lo ofrecido en campaña afirmó.

Entre los puntos positivos mencionó la alianza con Estados Unidos, la política de seguridad y, especialmente, la presencia del Gobierno en las regiones. Según su análisis, esta última puede convertirse en una de las principales apuestas políticas de De La Espriella.

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“El tema de las regiones puede ser muy importante para él políticamente”, sostuvo.

Lo malo: gobernar con los sectores tradicionales

El analista identificó como una de las primeras sorpresas del Gobierno que, pese al discurso de renovación, De La Espriella esté gobernando con sectores políticos tradicionales: “Una, que no fue el Gobierno de los de nunca, sino que está gobernando con los de siempre”, afirmó.

También cuestionó lo que considera una visión “retardataria” en algunos asuntos y sostuvo que existen decisiones que podrían representar un retroceso.

Lo feo: las dudas sobre el manejo fiscal

El otro gran interrogante planteado por el analista estuvo relacionado con las finanzas públicas. El debate abordó el presupuesto y los recortes que deberá enfrentar el Gobierno, además de la discusión sobre el gasto público. El analista planteó una pregunta sobre el rumbo económico de la administración y advirtió que podría terminar alejándose de un modelo conservador ortodoxo.

Vamos a ver si realmente va a ser un gobernante conservador ortodoxo en materia económica o, como yo creo, se va a parecer más a los gobiernos conservadores populistas que hablan de recortar y gastan, y gastan, y gastan sostuvo.

¿Qué dejó el debate sobre el primer mes de Gobierno?

El balance realizado en Mañanas Blu mostró coincidencias y diferencias entre los participantes. La presencia de Abelardo De La Espriella en las regiones fue uno de los puntos con mayor respaldo. También hubo coincidencias en que la seguridad se convirtió rápidamente en uno de los ejes principales de la nueva administración.

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Sin embargo, las diferencias aparecieron al analizar la relación con Estados Unidos, el uso de la fuerza, la autonomía territorial, los símbolos utilizados por el Gobierno y el rumbo de las finanzas públicas.

En seguridad, además, el Gobierno ha presentado como resultados iniciales las capturas, incautaciones y operaciones militares realizadas durante las primeras semanas. La estrategia, no obstante, también ha generado cuestionamientos por la muerte de menores durante operaciones militares y por la decisión de mostrar públicamente cuerpos de personas abatidas.