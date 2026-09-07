Gobernador de Nariño responde a De La Espriella y defiende reducción de homicidios y pobreza

En medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella en la cumbre de gobernadores en Mompox, donde advirtió que alcaldes y gobernadores no pueden adelantar conversaciones clandestinas con grupos armados, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió desde Roma a los señalamientos.

Al estilo de un dictador el pte de la Espriella sentenció al gobernador de Nariño en público tras advertir que no puede hacer ningún contacto con grupos armados ilegales, entonces señor pte de la Espriella cumpla usted con el pacto Nariño que fue un acuerdo del estado colombiano pic.twitter.com/6TDMqB4V2x — winston viracacha (@viracachapava) September 5, 2026

El mandatario departamental aseguró que los diálogos regionales que se han llevado a cabo contaron con la debida autorización de la administración nacional anterior y que su objetivo primordial es la transformación a través de la inversión social.

Escobar aclaró que la política de paz fue trazada por el anterior Gobierno nacional, el cual condujo las mesas de diálogo con agrupaciones del departamento. “El gobierno del expresidente Petro trazó una política de paz en la que desde el territorio nosotros le dijimos es necesario establecer una estrategia diferenciada de paz territorial en el departamento”, afirmó el gobernador.

Asimismo, el mandatario enfatizó que el enfoque actual en la región no se centra en negociar autonomía con criminales, sino en trabajar de la mano con la población civil: “el diálogo finalmente no es con los actores armados. El diálogo tiene que ser con las comunidades y, por supuesto, encontrar caminos que permitan que la inversión social y estratégica en el territorio se defina para que haya paz”.



Resultados e impacto de la inversión social

Desde Europa, donde adelanta gestiones para conseguir recursos económicos destinados al desarrollo de su departamento, Escobar expuso cifras de lo que califica como logros tangibles de la paz territorial en su región.

Según el mandatario, gracias al “pacto por la transformación territorial para la vida y la paz”, se ha logrado una reducción de 7.9 puntos en la pobreza multidimensional rural entre los años 2024 y 2025.

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En materia de orden público, el gobernador destacó la caída en los índices de violencia en zonas históricamente afectadas, como el municipio de Tumaco, donde la tasa de homicidios disminuyó drásticamente de 77 a 14 casos. “Mientras en el país el índice de homicidios está y sigue en 26. En Nariño está en 16 asesinatos por cada 100,000 habitantes”, aseveró el funcionario

Además, desestimó las críticas sobre una presunta cesión de soberanía territorial a los grupos ilegales a cambio de calma: “aquí nunca ha habido cese al fuego y la operación del Ejército y de la policía siempre ha estado allí”.

Para el gobernador, la raíz de la violencia radica en economías ilegales como la coca y la minería informal, señalando que “dos toneladas de oro salen de Nariño de manera ilegal hacia Antioquia cada mes”.

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El «diálogo improbable» con el Gobierno nacional

Respecto a su relación con el actual presidente, Abelardo De La Espriella, Escobar, quien se reconoció como el único gobernador del Pacto Histórico, planteó la necesidad de buscar puntos de encuentro a pesar de las profundas diferencias ideológicas que los separan.

“Creo que ese diálogo improbable puede tener un sentido desde el punto de vista de que somos jefe de Estado. Él jefe de Estado nacional, yo jefe de un estado subnacional”, argumentó. Esta última definición generó un debate constitucional sobre si un departamento equivale a un “estado subnacional”. Al respecto, Escobar defendió que, tanto académica como constitucionalmente, la expresión alude a un departamento autónomo con obligaciones y deberes territoriales que está llamado a articularse con el gobierno central.

Escuche aquí la entrevista: