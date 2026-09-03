Alianza Verde se declara independiente frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Con 34 votos a favor de la independencia y 8 por la oposición, la Dirección Nacional de la colectividad decidió que la Alianza Verde será un partido independiente frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.

La definición se produjo este jueves después de varias horas de discusión, durante las cuales los integrantes de la colectividad expusieron sus posiciones sobre el papel que debería asumir el partido frente al Ejecutivo.

El resultado, sin embargo, dejó diferencias entre los dos sectores. Desde quienes promovían que la colectividad se declarara en oposición, el representante Santiago Osorio cuestionó la decisión y pidió a la bancada de congresistas actuar en coherencia con las banderas que, según señaló, ha defendido el partido.

“Lamentablemente, hemos perdido estrepitosamente porque ha ganado la independencia, algo absolutamente respetable, pero reprochable, porque el partido Alianza Verde ha significado algo completamente contrario a lo que lamentablemente hoy está significando el gobierno de Abelardo de la Espriella para Colombia. (…) Este partido, esperamos, a través de algunos congresistas, no vaya a ir a coquetearle al Gobierno nacional”, aseguró Osorio.



Una posición similar expresó el senador Ariel Ávila, quien también votó por la oposición y calificó como un “grave error” la decisión adoptada por la mayoría.

“Me parece un grave error en un momento en que el partido requiere la búsqueda de una nueva identidad o reafirmar su identidad. Me parece un error, pero perdimos la votación y así son las democracias”, señaló Ávila.

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El senador agregó que, pese a que la posición oficial de la colectividad será la independencia, el grupo de congresistas que votó en contra, mantendrá “total oposición” frente al Ejecutivo.

Del otro lado, el senador Jota Pe Hernández, quien votó a favor de la independencia y manifestó abiertamente su respaldo al gobierno, sostuvo que el resultado no significa que dentro del partido existan dos posiciones completamente enfrentadas.

“Las personas que votaron por oposición intervinieron y en su intervención dejaron claro que estaban dispuestos, pues, algunos de ellos a aplaudir las cosas que sucedieron bien desde el gobierno. Entonces, por más que votaron oposición, no tienen una postura radical de hacer un contrapeso a Abelardo De La Espriella. Claro, pues, van a defender muchas cosas con las que ellos no están de acuerdo, pero tampoco es que la intención sea hacer un muro de contención contra el gobierno actual”, afirmó Hernández.

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Mientras tanto, el representante Mauricio Toro, aseguró que la colectividad ejercerá lo que denominó una “independencia deliberativa”.

“Lo más importante de esto es apoyar todo lo que el presidente crea que es bueno para el país y que compartamos nosotros, y vamos a bloquear cualquier iniciativa que vaya en contra del avance de los derechos sociales, de la comunidad LGBTIQ+, de los derechos del ambiente y en contra del proceso de paz”, aseguró Toro.