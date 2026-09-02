"No podemos ser ciegos, sordos y mudos": Centro Democrático sobre presupuesto del 2027

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel aseguró que su partido está dispuesto a trabajar con el Gobierno para construir el presupuesto de 2027, pero advirtió que existen preocupaciones frente a los ingresos con los que se pretende financiarlo.

En entrevista con Recap Blu, el congresista señaló que, aunque están claras las necesidades de gasto para el próximo año, todavía no hay suficiente claridad sobre las fuentes de recursos y rechazó que la solución termine siendo una nueva carga tributaria para los colombianos.

Meisel sostuvo que el país necesita una estrategia enfocada en el crecimiento económico y en generar nuevas fuentes de recaudo, en lugar de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan. Según el senador, la apuesta debería estar en brindar mayor confianza a los inversionistas nacionales o extranjeros y promover nuevos sectores productivos que permitan aumentar el recaudo.

“Este país estaba asfixiado con los impuestos con Petro y también está asfixiado si se le pretende poner más impuestos con Abelardo”, afirmó.



La falta de comunicación

El congresista también se refirió a la jornada en las comisiones económicas del Congreso, que no pudo avanzar como estaba previsto, y atribuyó la situación a problemas de coordinación entre el Legislativo y el Gobierno.



“Creo que fue un error de comunicación con el Gobierno”, dijo Meisel, quien insistió en que debe existir una articulación más estrecha para avanzar en la discusión presupuestal. Aun así, aseguró que existe disposición para retomar el trabajo y alcanzar acuerdos sobre las prioridades de gasto.

Uno de los puntos que, según Meisel, debe ser tenido en cuenta es el impacto económico de la emergencia provocada por el terremoto. El senador recordó que el presidente estima que la reconstrucción podría costar alrededor de 30 billones de pesos y reconoció que, ante una situación extraordinaria, no se puede descartar de manera absoluta ninguna alternativa.

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“Tampoco podemos ser ciegos, sordos y mudos y no escuchar, digamos, algunas realidades que también tiene el país y tienen las poblaciones afectadas”, manifestó.

Finalmente, Meisel aseguró que todavía existe tiempo para sacar adelante el presupuesto de 2027 y llamó a superar las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso.