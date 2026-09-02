Humberto de la Calle analiza la democracia colombiana: ¿cansancio, miedo y frustración?

¿Qué lleva a un país que cuatro años atrás eligió por primera vez un gobierno de izquierda a inclinarse después por una propuesta de orden y mano dura? Esa es una de las preguntas centrales que Humberto de la Calle plantea en 'La democracia fatigada', su nuevo libro publicado por Debate, en el que analiza el giro político de Colombia y lo que este revela sobre el estado de su democracia.

En el ensayo, que llegará a las librerías del país el 9 de septiembre y estará disponible en preventa desde el 1 de septiembre a través de los canales digitales de Penguin Random House Grupo Editorial, De la Calle sostiene que el cambio electoral no puede entenderse únicamente como un movimiento de izquierda a derecha. A su juicio, también refleja el cansancio generado por la polarización, la inseguridad, las promesas incumplidas y la creciente desconfianza hacia las instituciones.

La democracia fatigada aborda así una preocupación que trasciende las elecciones de 2026: qué ocurre cuando el miedo y la frustración comienzan a pesar más que la confianza en los mecanismos democráticos. El autor examina fenómenos como el populismo, la corrupción, el clientelismo, la polarización, la crisis de representación, el impacto de las redes sociales y la tentación de modificar las reglas institucionales mediante una Asamblea Constituyente.

Humberto de la calle Foto: @jomali20

Una extensa carrera

De la Calle participó como ministro de Gobierno en la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, presidió como embajador ante la OEA las deliberaciones que llevaron a la Carta Democrática Interamericana y posteriormente encabezó la delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc que terminaron en el acuerdo de paz de 2016. Desde esa experiencia, analiza tanto el gobierno de Gustavo Petro como el ascenso de Abelardo De La Espriella bajo una misma preocupación: los límites que debe tener el poder dentro de una democracia liberal.



Una de las principales advertencias del libro es que el populismo no pertenece exclusivamente a una corriente política y que el peligro aparece cuando las mayorías consideran los contrapesos, las instituciones y los procedimientos democráticos como obstáculos para alcanzar sus objetivos.