“No quiero tener jefes políticos”: el mensaje de De La Espriella a la derecha colombiana

Durante el análisis previo a la elección de la Presidencia del Senado, el analista político Gabriel Cifuentes aseguró que el pulso entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe va mucho más allá de la conformación de las mesas directivas del Congreso. A su juicio, lo que está en juego es el liderazgo de la derecha colombiana y la consolidación de un nuevo proyecto político.

En entrevista este domingo 19 de julio, Cifuentes sostuvo que las decisiones tomadas por el mandatario electo muestran una intención clara de marcar distancia frente al Centro Democrático. Incluso, aseguró que el mensaje del nuevo gobierno apunta a gobernar sin depender de otros liderazgos políticos.

Presidencia del Senado refleja la nueva disputa en la derecha

El analista explicó que, tradicionalmente, el partido de gobierno suele tener prioridad para presidir el Congreso durante el primer año legislativo. Sin embargo, señaló que en esta ocasión el respaldo del Ejecutivo a Alfredo Deluque cambió el panorama y sorprendió por alejarse del partido que apoyó primero la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.



Para Cifuentes, el trasfondo es mucho más profundo. “No quiero tener jefes políticos, no quiero tener nadie que me esté diciendo qué hacer, ni quiero tener a nadie que condicione las decisiones de mi gobierno”, dijo al resumir el mensaje que, según su lectura, está enviando el presidente electo.

Añadió que esa estrategia busca fortalecer la autonomía del nuevo gobierno y consolidar un liderazgo propio dentro del espectro político de derecha.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe Foto: Abelardo De La Espriella

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Gabriel Cifuentes ve un reacomodo político

El analista consideró que el enfrentamiento con Álvaro Uribe llegó antes de lo esperado. Aunque calificó esa tensión como inesperada, también afirmó que era previsible que el presidente electo buscara construir una organización política propia y tener influencia en el Congreso.

En ese contexto, explicó que el movimiento Defensores de la Patria tendría como objetivo disputar espacios que durante años han sido ocupados por el Centro Democrático.

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Defensores de la Patria buscaría crecer en las regiones

De cara a las elecciones regionales de 2027, Cifuentes cree que el nuevo movimiento político intentará consolidarse en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.

No obstante, advirtió que el desafío será complejo debido a la estructura que conserva el uribismo. “No le va a quedar para nada fácil al presidente Abelardo De La Espriella desplazar en las elecciones regionales al Centro Democrático”, afirmó.

Pese a ello, insistió en que el objetivo político parece claro: posicionar al presidente electo como el nuevo referente de la derecha colombiana, mientras redefine la relación entre el Gobierno y el partido fundado por Álvaro Uribe.