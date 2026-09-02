Gobierno De La Espriella dice que habrá coordinación con Oficina de ONU contra droga y el delito

El canciller, Omar Bula, se reunió con Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. En el encuentro hablaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional y las problemáticas relacionadas a las drogas ilícitas.

“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, manifestó el canciller Bula.

Cultivo de coca AFP

Colombia confirmó tras este encuentro su participación en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Además, el gobierno colombiano está organizando un evento paralelo para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre trazabilidad, debida diligencia y control de flujos financieros ilícitos.

“Es un trabajo que tiene que comenzar ya. Yo creo que el presidente de la República lo ha dejado claro: tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”, dijo Bula.



Cultivos de coca en Colombia Foto: AFP

Es importante recordar que el anterior gobierno sostuvo algunas diferencias con UNODC, especialmente el expresidente Gustavo Petro cuestionó la metodología que usaba esa oficina en su medición sobre producción de cocaína.

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En enero de 2026, el presidente Petro aseguró que el Gobierno dejaría de usar ese indicador, al considerar que la metodología no reflejaba con precisión la situación del país. Según el mandatario, el sistema de monitoreo de la Policía Nacional mostraba resultados distintos y evidenciaba una reducción en el crecimiento de los cultivos.