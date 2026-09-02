“No hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno”: discusión en la sesión sobre Presupuesto 2027

La sesión de las comisiones económicas del Congreso en la que continuaba la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027 terminó levantándose en medio de cuestionamientos de varios congresistas por la ausencia de ministros que habían sido citados.

Según informó la Secretaría durante la sesión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, envió como delegado al viceministro general de esa cartera, Andrés Ricardo Quevedo. El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, también fue citado y delegó a la subdirectora general de Inversiones, Marta Cecilia García.

En el caso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue delegada la directora de la Oficina de Planeación de esa cartera. La ministra de Educación, Vivian Morales, también figuraba entre los funcionarios citados. De acuerdo con la Secretaría, presentó una excusa el día anterior y no delegó a ningún funcionario.

Congreso de la República. Foto: AFE.org.

Ante este panorama, varios congresistas cuestionaron que la discusión del Presupuesto continuará sin la presencia de los ministros citados. Carlos Meisel, senador del Centro Democratico señaló que ese no puede ser el relacionamiento que el gobierno tenga con el congreso.



“Si así arrancamos, como dice un jefe que yo tengo, mala tos le siento al perro. Tenemos nosotros que explicarle con profundo respeto al gobierno, los que queremos ayudarlo, los que queremos acompañarlo, que para defender estos temas presupuestales aquí, no podemos nosotros interactuar con delegados que tengan en los ministerios. Aquí estamos hablando de unos temas muy serios. El país está pasando por una crisis fiscal enorme, y cada caso que se destine a una cartera, tenemos nosotros que tener la certeza que hay el primer responsable poniendo la cara aquí”, señaló.

En medio de los cuestionamientos, la representante Catherine Juvinao criticó a sectores del gobierno anterior que reclamaban la presencia de los ministros.

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“A mí me parece de una hipocresía enorme que la bancada del gobierno saliente esté haciendo tremendo show cuando a nosotros más de una vez nos tocó exigir la presencia de los ministros y nos tocó exigir respeto al congreso. Entonces, dejémonos de hipocresías aquí para empezar”, dijo la representante.

Congreso de la República. Foto: Unal.

Juvinao también cuestionó la organización de la sesión y pidió explicar por qué el ministro de Vivienda fue citado a la misma hora en la que debía asistir a un debate de control político en la Comisión Séptima.

Frente a ese cuestionamiento, el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Harley Bermúdez, defendió las citaciones realizadas por las comisiones económicas y aseguró que existe un problema de comunicación con el Gobierno.

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“Aquí no podemos estarles preguntando si tienen otras citaciones. Hombre, ellos deben estar o informar cuándo los citemos, que los replanteemos, pero es que no lo expresan. No hay comunicación entre el congreso y el gobierno, y ese es un problema de ellos. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, tenemos hasta el 15 para votar el monto”, afirmó.

Bermúdez explicó además que las comisiones tienen hasta el 15 de septiembre para votar el monto del Presupuesto y defendió la necesidad de escuchar a las diferentes carteras: “Aquí todos los congresistas tenemos que conocer primero en qué se va a gastar el presupuesto cada ministerio, eso es lo correcto. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde”.

Congreso Foto: AFP

El presidente de la Comisión Cuarta insistió en que continuarán con las citaciones. “Nosotros vamos, como corresponde, a citar a las diferentes carteras para que expliquen en qué se van a gastar la plata, y eso es lo que está haciendo esta mesa directiva”.

Mientras tanto, el senador David Racero respondió a Juvinao y defendió los reclamos para que los ministros atendieran personalmente la citación.

“Viene usted a hablar de hipocresía, representante Juvinao, tenga un poquito de vergüenza, de decoro. Hipocresía es insultarlos, tirar la piedra y esconder la mano. Eso es hipocresía. Si usted quiere ser lavaperros, que quiere lavarle la cara al gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta. Cuando no venían los ministros, usted era la primera en firmar hasta mociones de censura, porque es una causal cuando los ministros que se citan no llegan o la excusa no se acepta”, afirmó.

Tras los reclamos por la ausencia de los funcionarios citados y mientras algunos congresistas comenzaron a retirarse del recinto, finalmente la sesión de las comisiones económicas fue levantada y citada por secretaría.