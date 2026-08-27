Gobierno De La Espriella presenta presupuesto por $636 billones

Aunque se esperaba que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentase un proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2027, con un rubro menor al presentado por su antecesor ($575,9 billones), la cifra presentada este martes se incrementa en 60 billones de pesos más, es decir, la nueva cifra es $635,9 billones.

Así lo anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien aseguró que esta cifra corresponde al “sinceramiento” de las cuentas públicas y la inclusión de diferentes rubros que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto presentado por la administración Petro.

“El presupuesto anterior estaba desfinanciado porque tenía unos estimativos de ingresos que no eran realistas, y que eran falaciosos y mentirosos (…) Cuando nosotros recibimos el presupuesto y empezamos a revisar el gasto, encontramos que había unas partidas del presupuesto anterior que no estaban incluidas en el presupuesto general de la nación del año 2027. En pensiones, faltaban $8 billones. En subsidios eléctricos, $5,8 billones. En salud, faltaban $4 billones. Faltaban $3,6 billones en contribuciones fiscales para la nómina. Faltaba el presupuesto para las elecciones regionales del año próximo. Y no estaban incorporados en el presupuesto que presentó el gobierno anterior $9,6 billones del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”.

El ministro Gómez Martínez agregó que aún así el presupuesto que se entrega hoy al Congreso, cuenta con el más alto nivel de servicio a la deuda y con un déficit fiscal cercano al 8,2 % del producto interno bruto (PIB). El nuevo presupuesto destina 62 % a funcionamiento, 24 % al servicio de la deuda y 14 % a inversión y la deuda, equivalente al 60 % del PIB.



Frente a las fuentes de ingreso, el ministro Gómez Martínez explicó que vendrán de los impuestos que recibe el Estado, otros ingresos como multas y tasas, así como operaciones de crédito nacionales e internacionales.

El alto funcionario del gobierno además explicó que entre las medidas de austeridad que se van a adoptar está el recorte de $21.9 millones, que se adoptará el próximo sábado, en el Consejo de ministros de Barranquilla, la presentación de una ley fiscal que reduzca el gasto en $40 billones, así como la presentación de una reforma a la estructura del Estado, que fusione o reestructure entidades.

