Revelan cuándo Colombia podría regresar a la meta del 3 % de inflación

La inflación en Colombia podría volver a ubicarse en la meta del 3 % establecida por el Banco de la República hacia el 2030, según las proyecciones del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El economista indicó que este resultado dependerá principalmente de la capacidad del país para corregir los desequilibrios fiscales que aún presionan variables clave como las tasas de interés y la estabilidad cambiaria.

Durante una nueva edición de Microvision Itaú, organizada por el Banco Itaú, Cárdenas explicó que el principal desafío económico de Colombia continúa siendo el manejo de las finanzas públicas. A su juicio, una mayor disciplina fiscal permitiría generar condiciones favorables para la reducción de las tasas de interés y fortalecer la confianza de los mercados en la economía colombiana.

El exministro señaló que actualmente la inflación se mantiene cerca del 6 %, por lo que el retorno a la meta del 3 % sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades económicas. Según explicó, recuperar ese objetivo será fundamental para preservar la credibilidad del Banco de la República y consolidar un entorno de mayor estabilidad para hogares y empresas.

Mauricio Cárdenas Foto: Blu Radio

Cárdenas también relacionó la evolución de la inflación con el comportamiento de la tasa de cambio. Consideró que una mejora en las cuentas fiscales permitiría que el dólar converja gradualmente hacia niveles cercanos a los $3.500, beneficiando especialmente a los sectores exportadores y agroindustriales, que han enfrentado dificultades por la reciente fortaleza del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.



Pese a los desafíos económicos actuales, el exfuncionario envió un mensaje de optimismo al sector empresarial, al

Mauricio Cárdenas.

Por ello, invitó a las empresas a continuar invirtiendo y desarrollando proyectos de expansión, al considerar que quienes tomen decisiones de inversión desde ahora podrían beneficiarse cuando se consolide la recuperación económica y el país avance hacia el cumplimiento de la meta de inflación del 3 %.