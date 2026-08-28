“Financiar presupuesto 2027 con deuda llevaría endeudamiento al 67%, límite insostenible”: CARF

El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, lanzó una seria advertencia tras la radicación del proyecto de presupuesto general presentado por el gobierno entrante del presidente Abelardo De La Espriella.

Según el dirigente, el plan de gastos de 635 billones de pesos planteado para el próximo año marca un camino inviable para el país al no corregir la senda de déficit y endeudamiento.

Una senda de endeudamiento inviable

Ramírez detalló que, ante la falta de nuevos ingresos tributarios, la única alternativa para cubrir el elevado nivel de gasto propuesto será recurrir al crédito público.

Esto dispararía la deuda nacional de un ya crítico 61% al cierre de este año, hasta un alarmante 67% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año. Este porcentaje representaría un endeudamiento total cercano a los 1.300 billones de pesos.

Al respecto, el presidente del CARF advirtió de manera tajante:



"Evidentemente si no hay nuevos ingresos, financiar ese gasto requiere un endeudamiento mayor que nos llevaría a niveles del 67%... Eso equivaldría prácticamente a tener un un endeudamiento de 1300 billones de pesos y ya muy cerca de los límites eh insostenibles".

Déficit histórico y el "tigre sin dientes"

El presupuesto radicado es 59,3 billones de pesos superior al que había sido presentado por la administración saliente, lo que presiona el incremento del déficit fiscal.

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El presidente de la entidad estima que el déficit total del país escalará a niveles de entre el 9,5% y el 10% del PIB, un escenario fiscal sin precedentes en la historia nacional.

"Llegaríamos a una cifra de déficit total de alrededor de 10% del PIB, 9 y 5 10% del PIB, algo que el país no ha conocido, ni siquiera en las épocas más críticas de pandemia o de crisis internacional y que marca ya un camino insostenible del gasto público", señaló Ramírez.

Además, el directivo cuestionó la viabilidad de financiar la operación estatal sin una reforma que incremente el recaudo, señalando que pretender una reforma fiscal que no aumente impuestos es "básicamente un tigre sin dientes". Bajo esta coyuntura, el pago de intereses de la deuda se incrementará a niveles inmensos, representando entre cuatro y cinco puntos del PIB, y obligando a que el 14,8% del presupuesto total se destine exclusivamente al servicio de la deuda.

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Con respecto a la posibilidad de retornar a los límites de la regla fiscal en el corto plazo, Ramírez coincidió con las declaraciones del viceministro Juan Sebastián Betancur sobre la imposibilidad de un ajuste inmediato

Bajo la actual "cláusula de escape", cumplir con la regla exigiría un recorte fiscal de cuatro puntos del PIB (aproximadamente 80 billones de pesos) en un solo año.

"Eso obviamente se revela como un una situación imposible. Por lo tanto, ese ajuste eh es necesario en un periodo un poco más largo", explicó el funcionario.

El proyecto de presupuesto inicia ahora su discusión en las comisiones económicas del Congreso de la República, con plazos límite fijados entre septiembre y octubre para su debate y aprobación definitiva.

Escuche aquí la entrevista: