En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / De La Espriella anuncia medidas para evitar incremento de precios injustificados por emergencia

De La Espriella anuncia medidas para evitar incremento de precios injustificados por emergencia

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que la emergencia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Juan Cano
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar el aumento de precios de bienes esenciales en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“La Superintendencia de Industria y Comercio expidió medidas para impedir incrementos injustificados en los precios de bienes esenciales, proteger a los usuarios de telecomunicaciones y combatir el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier práctica que vulnere la libre competencia”, anunció el presidente De La Espriella.

Últimas noticias

José Manuel Restrepo hablando frente a micrófonos de Blu Radio durante entrevista
Economía

"El Gobierno Petro dejó un presupuesto totalmente falso”: vicepresidente Restrepo

dinero colombia.jpg
Economía

“Financiar presupuesto 2027 con deuda llevaría endeudamiento al 67%, límite insostenible”: CARF

Es importante recordar que en Cali, por ejemplo, había una denuncia sobre el aumento de los precios en los arriendo tras el terremoto.

Terremoto en Cali.jpg
Terremoto en Cali.
Foto: EFE.

Incluso el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, anunció que habrá sanciones contra quienes especulen o aumenten de manera injustificada los precios de los arriendo tras la emergencia.

“Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, dijo el presidente De La Espriella.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad