De La Espriella anuncia medidas para evitar incremento de precios injustificados por emergencia

El presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar el aumento de precios de bienes esenciales en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto

“La Superintendencia de Industria y Comercio expidió medidas para impedir incrementos injustificados en los precios de bienes esenciales, proteger a los usuarios de telecomunicaciones y combatir el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier práctica que vulnere la libre competencia”, anunció el presidente De La Espriella.

Es importante recordar que en Cali, por ejemplo, había una denuncia sobre el aumento de los precios en los arriendo tras el terremoto.

Terremoto en Cali. Foto: EFE.

Incluso el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, anunció que habrá sanciones contra quienes especulen o aumenten de manera injustificada los precios de los arriendo tras la emergencia.



“Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, dijo el presidente De La Espriella.