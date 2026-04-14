En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presidente Gustavo Petro
Paro predial
Elecciones Perú
Traslado cabecillas cárcel Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC

Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC

El proyecto fue radicado por los representantes a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC
Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez y el representante del Centro Democrático Juan Espinal radicaron un proyecto de ley con el cual buscan garantizar el respeto por los derechos de ciudadanos y empresas que tienen investigaciones, de manera preliminar, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

“El proyecto de ley propone establecer un límite máximo de 6 meses para la averiguación preliminar, prorrogables por otros 6 meses, al término de los cuales la SIC deberá decidir si archiva el caso o abre una investigación formal, además, fortalece las garantías procesales desde el inicio, permitiendo que los investigados conozcan el proceso, sean escuchados y cuenten con defensa técnica desde etapas tempranas”, señalaron los congresistas.

Le puede interesar:

  1. SIC impuso millonaria multa a Claro
    La millonaria multa que deberá pagar Claro.
    Foto: Claro y Blu Radio
    Nación

    SIC abrió investigación contra Claro por presuntas irregularidades en ventas de celulares

Además, los representantes explicaron que la SIC adelanta esta etapa bajo los lineamientos de un instructivo interno que no cuenta con un marco legal claro ni plazos definidos, lo que genera incertidumbre jurídica.

Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC
Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC
Foto: suministrada

“La iniciativa regula de manera estricta las inspecciones, estableciendo que estas deben estar debidamente motivadas, ser realizadas exclusivamente por funcionarios públicos y respetar límites claros, como la prohibición de acceder a dispositivos personales sin orden judicial o revisar comunicaciones protegidas por secreto profesional”, agregaron los congresistas.

Este proyecto deberá empezar su discusión antes del 20 de junio para que el trámite continúe en la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Superintendencia de Industria y Comercio

Publicidad

Publicidad

Publicidad