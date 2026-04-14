La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez y el representante del Centro Democrático Juan Espinal radicaron un proyecto de ley con el cual buscan garantizar el respeto por los derechos de ciudadanos y empresas que tienen investigaciones, de manera preliminar, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

“El proyecto de ley propone establecer un límite máximo de 6 meses para la averiguación preliminar, prorrogables por otros 6 meses, al término de los cuales la SIC deberá decidir si archiva el caso o abre una investigación formal, además, fortalece las garantías procesales desde el inicio, permitiendo que los investigados conozcan el proceso, sean escuchados y cuenten con defensa técnica desde etapas tempranas”, señalaron los congresistas.

Además, los representantes explicaron que la SIC adelanta esta etapa bajo los lineamientos de un instructivo interno que no cuenta con un marco legal claro ni plazos definidos, lo que genera incertidumbre jurídica.

Radican proyecto de ley para poner límite a investigaciones preliminares de la SIC Foto: suministrada

“La iniciativa regula de manera estricta las inspecciones, estableciendo que estas deben estar debidamente motivadas, ser realizadas exclusivamente por funcionarios públicos y respetar límites claros, como la prohibición de acceder a dispositivos personales sin orden judicial o revisar comunicaciones protegidas por secreto profesional”, agregaron los congresistas.



Este proyecto deberá empezar su discusión antes del 20 de junio para que el trámite continúe en la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio.