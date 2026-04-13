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Blu Radio  / Nación  / SIC abrió investigación contra Claro por presuntas irregularidades en ventas de celulares

SIC abrió investigación contra Claro por presuntas irregularidades en ventas de celulares

Entre los cargos se incluyen promociones engañosas, falta de información clara sobre precios y condiciones de financiación, y presuntas violaciones al derecho de retracto de los consumidores.

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