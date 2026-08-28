"El Gobierno Petro dejó un presupuesto totalmente falso”: vicepresidente Restrepo

El Gobierno presentó este jueves el Presupuesto General de la Nación de 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos, casi un 10 % superior al propuesto por el ejecutivo saliente- debido al terremoto del pasado 10 de agosto.

"Hemos presentado al Congreso el 'Presupuesto de la Verdad', que corrige los errores e ilegalidades del 'presupuesto de las mentiras', presentado por el Gobierno (del expresidente Gustavo Petro), que dejó desfinanciada la salud, las pensiones y las universidades", entre otros, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en un video publicado en X.

Gómez señaló que el presupuesto de 2027, que será debatido por el Congreso, hace parte de la primera fase del Plan Rescate de la Economía, con el que el Gobierno busca ordenar las finanzas públicas, garantizar recursos para las obligaciones esenciales y recuperar condiciones para el crecimiento.

En el marco del Congreso de Asobancaria, el vicepresidente José Manuel Restrepo ofreció declaraciones de alto impacto político y económico y el presupuesto para la nación en 2027.



Gobernación del Valle del Cauca.

Frente a esto, el vicepresidente argumentó que la propuesta del actual ministro de Hacienda no representa un gasto irresponsable, sino un ejercicio de transparencia frente a los compromisos del Estado. "Lo que está absolutamente claro es que lo que el ministro de Hacienda ha hecho es revelar la verdad, el presupuesto de la verdad", sentenció de manera categórica.

Publicidad

Sobre la administración del entonce presidente Gustavo Petro, Restrepo calificó el presupuesto heredado como técnicamente inviable e incompleto.

"Es que el gobierno anterior dejó un presupuesto totalmente falso y responsablemente además equivocado, excluyendo gastos que se necesitaban, que estaban planificados debidamente", dijo.

Según las afirmaciones del vicepresidente, el gobierno saliente omitió incorporar recursos fundamentales para la operación del Estado y el cumplimiento de las obligaciones sociales, de manera específica "en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de remuneración a los funcionarios públicos, en materia de costo de la deuda pública".

Publicidad

Para el vicepresidente, el ajuste presupuestal no es una expansión del gasto, sino un acto de honestidad financiera. Finalmente, Restrepo respaldó el proceder de la actual cartera de Hacienda al afirmar que el proyecto busca corregir el rezago de los últimos año: "Lo que está haciendo el ministro de Hacienda es siendo responsable lo que faltó en estos últimos 4 años", concluyó.

Escuche aquí la entrevista: