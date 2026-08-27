Ocho claves para entender cómo y por qué el Gobierno busca aumentar el presupuesto de 2027

El gobierno de Abelardo De La Espriella acaba de entregarle al Congreso de la República una versión 'reformulada' de la ley de presupuesto de 2027, centrada en 'sincerar' las cuentas de la nación en medio de una dura crisis fiscal que tiene al país por fuera de la regla fiscal y con pocas esperanzas de volver, por ahora.

Se va a discutir un presupuesto que es incluso mayor que el que había dejado el gobierno anterior y amarrado a nuevas deudas por más de 238 billones de pesos, pero también una ley de ajuste fiscal con medidas 'complementarias' de ingreso.

Estas son las 8 claves para entender qué está pasando con el Presupuesto General de la Nación para 2027.

1. El gobierno De La Espriella propone un presupuesto de 635 billones: más grande que el que había dejado Petro



El propio gobierno de Abelardo De La Espriella pidió que le devolvieran el presupuesto de 2027 por considerar que estaba tan mal hecho que generaba un lío fiscal, y el Congreso, efectivamente, se lo devolvió.

La versión corregida radicada este jueves incluye gastos por 635 billones de pesos. Es decir, el presupuesto aumenta 71,1 billones de pesos frente al presupuesto vigente para el año 2026.

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Esta versión también es más elevada que la que había radicado el gobierno de Gustavo Petro (575,6 billones).

2. El problema fiscal era peor de lo que se esperaba: se están 'sincerando' las cuentas

'Sincerar las cuentas' y 'poner la casa en orden' son expresiones recurrentes que hoy está utilizando el equipo de gobierno para justificar los cambios al presupuesto. El concepto desde el Ministerio de Hacienda es que venimos de varios años en los que se subestimaron los gastos y se 'escondieron' bajo la alfombra, mientras que los ingresos se inflaron durante años.

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Luego de las sumas y restas, lo que queda al final será un déficit fiscal de 9,4 % del PIB para 2027, que es 4,5 puntos por encima de lo que estimaba el gobierno anterior.

3. Los gastos que no estaban 'reconocidos'

Para el gobierno, aquí no se están aumentando los gastos sino que se está reconociendo el verdadero nivel de gastos del país.

Por ejemplo, al presupuesto de 2027 le faltaban unos 8 billones de pesos para el pago de pensiones, 4 billones de pesos para financiar el sistema de salud, 3,6 billones en aportes parafiscales en la nómina, 9,6 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y presupuesto para la realización de las elecciones regionales.

4. El nuevo presupuesto vendrá con más deuda

El plan del gobierno anterior era financiar el presupuesto con una reforma tributaria. El nuevo gobierno cree que el primer paso, mientras llega la reforma fiscal, es aumentar el endeudamiento. Para 2027 Colombia buscará 238 billones de pesos en financiamiento, incluyendo deudas con el mercado interno y deudas en el exterior (que suman más de 26 mil millones de dólares).

"El sinceramiento de ingresos y gastos implica el aumento de las necesidades de endeudamiento. El servicio de la deuda para 2027 se estima en 155,4 billones de pesos, de los cuales 94,4 billones corresponden a intereses y 58,2 billones a amortizaciones. Como resultado, se proyecta que el endeudamiento neto del Gobierno nacional central pase de 5,5 % del PIB en el proyecto inicial a 7,3 % del PIB en la versión reformulada", señala el documento.

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5. El gobierno promete ley de ajuste fiscal, pero el apretón será gradual

En las próximas semanas el gobierno De La Espriella radicará una "Ley de Ajuste Fiscal" con la que promete reducir el déficit primario de 2027. El objetivo global hoy apunta a una reducción de gastos de unos 40 billones de pesos. El ajuste, sin embargo, no se hará todo en un solo año.

"Un ajuste fiscal abrupto puede generar efectos recesivos y agravar problemas estructurales como el desempleo, la pobreza y la desigualdad, con efectos adversos sobre la cohesión social y el crecimiento económico y, por esta vía, sobre la propia sostenibilidad fiscal. Por ello, la reformulación del PGN 2027 es un componente de una estrategia de ajuste fiscal de mediano plazo, que permita ordenar las cuentas públicas sin comprometer la inversión productiva ni la provisión de bienes y servicios públicos esenciales", indicó el gobierno.

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6. Las prioridades de inversión cambian

El nuevo gobierno le está dando prioridad, en la nueva versión del presupuesto, a los sectores que están más cerca de su propio programa. Por ejemplo, tiene más protagonismo la asignación de recursos para la fuerza pública y para una agenda en favor del crecimiento.

En total se invertirán 86 billones de pesos. El principal destinatario es Inclusión Social, seguido por Transporte y Trabajo.

7. La ley fiscal viene con nuevos impuestos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y su equipo dejaron abierta la posibilidad de que se tramiten nuevos ingresos vía impuestos durante el trámite de la ley de ajuste fiscal.

Sin embargo, no hay detalles sobre esos nuevos impuestos, y el Congreso no estaría forzado a discutir una ley de financiamiento para 2027 porque este presupuesto no está desfinanciado: se financiará con más deuda.

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8. El país gastará más pagando intereses por sus deudas que en programas de inversión

Como están las cosas hoy, el próximo año el gobierno tendrá que destinar más de 94 billones de pesos solamente al pago de intereses de las deudas. Una cifra que incluso supera la proyección de pago del capital de esas deudas. Es decir, cada vez pagamos más intereses, pero las deudas siguen creciendo.