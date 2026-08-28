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Presupuesto nacional: el fantasma del déficit y las cuentas "bajo la alfombra"

Los especialistas destacaron que el gobierno actual busca la transparencia financiera al sincerar estas cuentas, aunque esto genere incertidumbre en los mercados y una devaluación del peso.

Dinero colombiano, peso colombiano
Dinero colombiano, peso colombiano
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

A propósito de la radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, expertos analizaron en Mañanas Blu la situación económica en el país, entre esos, el déficit presupuestario inesperado que alcanza cifras históricas, atribuido a compromisos no registrados previamente en salud, pensiones y servicio de la deuda.

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Los especialistas destacaron que el gobierno actual busca la transparencia financiera al sincerar estas cuentas, aunque esto genere incertidumbre en los mercados y una devaluación del peso.

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César Pabón, director de investigaciones de Corfi Colombiana, expresó el desconcierto generalizado del sector analítico al advertir que la magnitud del hueco fiscal superó cualquier proyección previa.

"La primera reacción que todos los analistas tuvimos es que incluso en nuestros peores escenarios, que nosotros hemos sido bastante insistentes en los problemas que habían en las cuentas que dejó la administración pasada, no contemplamos estos niveles", señaló Pabón.

Desde la perspectiva técnica, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), explicó que el Gobierno enfrenta una paradoja comunicacional compleja.

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"Al incorporar los faltantes del presupuesto que incluyen temas como pensiones, como salud y sobre todo un rubro que realmente es quizás escandaloso de de hasta 37 billones de pesos más en servicio de la deuda que no estaban incorporados en el presupuesto, pues el recorte del gasto pues pasa de agache", afirmó López.

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En la acera política, la radicación del presupuesto por 634 billones de pesos también ha provocado intensos debates. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático e integrante de la Comisión Cuarta de presupuesto, manifestó que aunque el Congreso entiende la claridad de los gastos y celebra la honestidad de sincerar las cuentas del Estado, existe una profunda incertidumbre sobre el origen de los recursos para cubrirlos.

Escuche aquí los análisis:

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