Proyectos por 290 billones en los próximos años: la propuesta del Gobierno a banqueros

El Gobierno nacional identificó más de 165 proyectos de inversión por 290 billones de pesos que podrían llegar a desarrollarse durante la administración de Abelardo De La Espriella, y su apuesta es sacarlos adelante con el sector privado, anunció este viernes el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El paquete de proyectos infraestructura Colombia 2027 incluye iniciativas en sectores como la construcción de infraestructura, la generación de energía y la explotación de hidrocarburos, entre otros.

"Identifiquemos cuáles son todos esos proyectos que nos van a permitir llegar más lejos y apostémonos por el futuro del 2030, donde logremos llegar al 25% de inversión en relación al PIB. Esa tiene que ser la apuesta, es empezar a soñar un país hacia adelante", dijo Restrepo durante la Convención Bancaria en Cartagena.

En el paquete hay 89 billones de pesos en iniciativas que ya están estructuradas y 'en curso', 24 billones en proyectos que están en etapa de formulación y 183 billones en una categoría 'aspiracional'. Esos nuevos proyectos fueron identificados por "expertos a partir de las necesidades de inversión" en cada sector.



El plan del equipo económico del gobierno es fomentar el desarrollo de esos proyectos con inversión privada infraestructura Colombia y con inversión desde las regiones, en un contexto en el que el gobierno central enfrenta una situación fiscal crítica y se encamina a uno de los peores déficits de su historia. Por eso una de las peticiones principales del gobierno al sector privado es que se metan la mano al bolsillo y financien esos desarrollos.

"Es indispensable retornar de nuevo el rumbo correcto en la apuesta por la infraestructura. Es imposible crecer cuando tú pones en entredicho las concesiones, las APP. Este será un gobierno, el gobierno de Abelardo De La Espriella, en donde de nuevo valoramos la importancia del sector de infraestructura y reconocemos que esa infraestructura necesita confianza", aseguró Restrepo.

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Estamos listos: la respuesta de los banqueros al Gobierno

Los anuncios del vicepresidente coinciden con las peticiones que viene haciendo la banca: revivir los esquemas de inversión público-privada y destrabar iniciativas que están enredadas en trámites, consultas o licencias.

"Desde la perspectiva de los bancos, de la Asociación Bancaria: estamos listos a financiar los proyectos. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho de la mano también con los grandes inversionistas internacionales, con los fondos de inversión, con los bancos internacionales, y, por supuesto, esa capacidad está disponible para ponerse a trabajar y volver este un país en donde la infraestructura sobresalga y en donde la energía sea abundante", dijo por su parte el presidente de Davivienda, Javier Suárez.

Otros actores, como Corficolombiana, esperan que el gobierno le dé vía libre al desarrollo de iniciativas privadas que pueden construirse sin necesidad de recursos públicos.

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El uso de estos esquemas de inversión privada fue suspendido en el gobierno de Gustavo Petro porque esa administración consideraba que esa era una forma de 'privatizar' la infraestructura y permitir el cobro de peajes elevados.