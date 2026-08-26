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Blu Radio  / Política  / “El gasto se duplicó”: Contraloría amplía alerta por movimientos al cierre del Gobierno Petro

“El gasto se duplicó”: Contraloría amplía alerta por movimientos al cierre del Gobierno Petro

El ente de control mantiene bajo revisión más de $7 billones girados a la UNGRD y $4 billones que recibió Fiduprevisora en las últimas 5 semanas de la administración.

El presidente Gustavo Petro y el logo de la Contraloría General
Gustavo Petro
Foto: Presidencia/Contraloría General
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Contraloría General de la República alertó sobre el comportamiento de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno de Gustavo Petro, tras identificar un aumento significativo en los giros y compromisos presupuestales. El organismo señaló que el monto movilizado prácticamente duplicó el promedio histórico registrado para esos periodos.

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“Usualmente, la referencia de gasto en el histórico es entre 30 y 32 billones. Esta vez fue una cifra superior a los 60 billones. Lógicamente, si estamos hablando prácticamente de que se duplicó, eso nos tiene que llamar poderosamente la atención”, afirmó el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.

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La revisión corresponde al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 28 de julio, cuando la Contraloría identificó giros superiores a $64,44 billones y nuevos compromisos por $48,14 billones. La entidad activó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y ordenó visitas a esa cartera, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Último día de Gustavo Petro como presidente de Colombia
Gustavo Petro.
Foto: AFP

“Gracias a una visita de policía judicial, el equipo de economía, de la delegada, economía y finanzas públicas, se logró identificar unos parámetros que nos permiten concluir que puede haber unas inconsistencias en este cierre presupuestal y financiero”, afirmó Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas.

Rodríguez aclaró que los hallazgos hacen parte de un proceso de monitoreo y que, por ahora, deben manejarse bajo el principio de presunción. Sin embargo, señaló que se detectaron situaciones que requieren verificación, entre ellas pagos completos por servicios que no se habrían prestado en su totalidad y anticipos equivalentes al 100 % del valor de algunos contratos.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso (1).jpg
Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso //
Foto: Presidencia - Ovidio González

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“Son alertas que, lógicamente, nosotros le dejamos a la nueva administración para que tome las determinaciones de la configuración de eventuales hallazgos disciplinarios, penales o presuntas responsabilidades fiscales que existan en ese sentido”, sostuvo el contralor.

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La Contraloría también mantiene bajo revisión los más de $7 billones girados a la UNGRD y su fondo de emergencias, así como los aproximadamente $4,33 billones recibidos por Fiduprevisora durante el periodo analizado. La entidad busca establecer la trazabilidad, justificación y correcta ejecución de estos recursos antes de determinar si existen responsabilidades.

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