“El gasto se duplicó”: Contraloría amplía alerta por movimientos al cierre del Gobierno Petro

La Contraloría General de la República alertó sobre el comportamiento de los recursos públicos durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno de Gustavo Petro, tras identificar un aumento significativo en los giros y compromisos presupuestales. El organismo señaló que el monto movilizado prácticamente duplicó el promedio histórico registrado para esos periodos.

“Usualmente, la referencia de gasto en el histórico es entre 30 y 32 billones. Esta vez fue una cifra superior a los 60 billones. Lógicamente, si estamos hablando prácticamente de que se duplicó, eso nos tiene que llamar poderosamente la atención”, afirmó el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.

La revisión corresponde al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 28 de julio, cuando la Contraloría identificó giros superiores a $64,44 billones y nuevos compromisos por $48,14 billones. La entidad activó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y ordenó visitas a esa cartera, a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Gustavo Petro. Foto: AFP

“Gracias a una visita de policía judicial, el equipo de economía, de la delegada, economía y finanzas públicas, se logró identificar unos parámetros que nos permiten concluir que puede haber unas inconsistencias en este cierre presupuestal y financiero”, afirmó Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas.



Rodríguez aclaró que los hallazgos hacen parte de un proceso de monitoreo y que, por ahora, deben manejarse bajo el principio de presunción. Sin embargo, señaló que se detectaron situaciones que requieren verificación, entre ellas pagos completos por servicios que no se habrían prestado en su totalidad y anticipos equivalentes al 100 % del valor de algunos contratos.

Último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso // Foto: Presidencia - Ovidio González

“Son alertas que, lógicamente, nosotros le dejamos a la nueva administración para que tome las determinaciones de la configuración de eventuales hallazgos disciplinarios, penales o presuntas responsabilidades fiscales que existan en ese sentido”, sostuvo el contralor.

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La Contraloría también mantiene bajo revisión los más de $7 billones girados a la UNGRD y su fondo de emergencias, así como los aproximadamente $4,33 billones recibidos por Fiduprevisora durante el periodo analizado. La entidad busca establecer la trazabilidad, justificación y correcta ejecución de estos recursos antes de determinar si existen responsabilidades.