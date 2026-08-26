Contraloría emite dos fallos fiscales por $24.000 millones en escándalo de carrotanques UNGRD

En medio de la rendición de cuentas al cierre de la administración, la Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de 24 mil millones de pesos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y contratistas, por irregularidades en la compra y arrendamiento de los carrotanques que iban a llevar agua a La Guajira.

“Señor contralor, se acaban de emitir 2 fallos de responsabilidad fiscal contra el antiguo director y su director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sus contratistas por estos 80 carrotanques, por un valor de más de 24 mil millones de pesos”, afirmó la delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Alexandra Cárdenas.

Olmedo López. Foto: UNGRD

Cárdenas aclaró que esta cifra, los 24 mil millones de pesos no representa la totalidad de los recursos que estuvieron inicialmente bajo investigación, pues parte del dinero ya fue devuelto al Estado, por personas involucradas en el caso, tras acuerdos alcanzados con la Fiscalía.

“Se logró también demostrar que hay dineros que ya fueron pagados y reintegrados al erario a través de los preacuerdos realizados con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una noticia. La unidad le cumplió, le cumplió al país, le cumplimos, señor Contralor”, afirmó Cárdenas.



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Aunque la Contraloría ya había adelantado otros procesos relacionados con este escándalo, con estos dos fallos se establece responsabilidad fiscal contra los exfuncionarios y los contratistas vinculados al detrimento patrimonial del Estado.