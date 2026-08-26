Que los terroristas no se atrevan a hacer bloqueos: los mensajes de De La Espriella a la cúpula

El presidente Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso ante la nueva cúpula militar. En una primera medida, dijo que los iba a respaldar si se presentaba algún caso de montaje contra ellos, pero también pidió resultados.

En el mismo sentido, aseguró que ningún funcionario de su gobierno tiene autorización para adelantar conversaciones o negociaciones con grupos armados.

“En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan a punta de pistola y dinamita”, advirtió De La Espriella.

En mi condición de comandante supremo de las Fuerzas Militares, encabecé la marcha de honores junto a la nueva cúpula militar, policial y el ministro de Defensa, Jorge Mora.



A nuestros héroes, gracias por su patriotismo y dedicación; con estos soldados en el Ministerio de… pic.twitter.com/GWybMvzYEk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

Por otro lado, aseguró que desde las cárceles se siguen cometiendo delitos y por eso le pidió al INPEC retomar el control.



“Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia. El INPEC tiene la instrucción precisa de recuperar el mando de las cárceles, el director de INPEC me tiene que dar resultados”, dijo el presidente De La Espriella.

El mensaje también fue para quienes estén pensando en bloquear vías.

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“No me asustan las amenazas, ni me amedrentan las advertencias. Que los terroristas no se atrevan a hacer bloqueos, ni a poner en marcha acciones coordinadas para desestabilizar a la república. La fuerza pública, por orden de su comandante en jefe, los va a enfrentar sin descanso para neutralizarlos o capturarlos y llevarlos ante la justicia”, agregó el presidente.