Estos son los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral

Luego de varias horas de debate y votaciones, en una jornada que comenzó sobre las 7:00 de la noche tras dos horas de retraso, el Congreso de la República eligió este 25 de agosto a los nueve magistrados que liderarán en el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el periodo de Abelardo De La Espriella como presidente.

Estos son los nueves magistrados elegidos para el CNE

En total fueron radicadas tres planchas para votación nominal de casi 300 en el Congreso, en donde aparecieron partidos como Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional, Mira, Pacto Histórico, Cambio Radical, entre otros, en este modelo de elección y, finalmente, elegir a los nueves magistrados del CNE.



Nubia Stella Martínez Silvio Carrasquilla Juan Carlos Wills Juan Felipe Lemos José Antonio Parra Plinio Alarcón Cielo Rusinque Ana Jimena Bautista Gersel Pérez

¿Quiénes eran todos los candidatos al CNE?

Los 28 aspirantes que buscaban ocupar las nueve magistraturas del Consejo Nacional Electoral (CNE) son Alirio Uribe Muñoz, Ricardo Agudelo, Ana Jimena Bautista, William Villanueva, Cielo Rusinque, Gabriel Bustamante, Jairo Corzo y Reynaldo Dussan, por el Pacto Histórico; Adriana Franco, Alejandro Vega, Campo Alexandre Prieto, Carlos Marchán, Cristian Castro, Daniel Pinzón, María Victoria Tafur y Silvio Carrasquilla, por el Partido Liberal; Nubia Stella Martínez y Plinio Alarcón, por el Centro Democrático y en coalición con MIRA, respectivamente; Juan Carlos Wills, por el Partido Conservador; Gersel Pérez, por Cambio Radical; Juan Felipe Lemos, por La U; José Antonio Parra, por Salvación Nacional; Miguel Eduardo Sastoque, por la coalición Nuevo Liberalismo-Alianza Verde; Roquelina Blanco y Praxere Ospino, por MAIS; Martha Lucía Zamora y Sonia Bernal, por La Fuerza; y Guillermo Rivera, por En Marcha.

¿Por qué es importante la elección de magistrados del CNE?

Esta elección es de suma importancia para este periodo político del nuevo Gobierno, la cual se realiza a través del Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personaría jurídica o por coaliciones entre ellos.

Esta corporación cumple funciones claves dentro del sistema electoral, pues encarga de vigilar a los partidos políticos, supervisar la financiación y las campañas electorales, realizar el escrutinio general de las elecciones nacionales como los resultados, entre otros movimientos claves en los procesos electoral del sistema democrático colombiano.

