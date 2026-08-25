Minjusticia se reunió con la Corte Suprema de Justicia previo a encuentro con el presidente

El ministro de Justicia, Iván Cancino, estuvo ayer en el Palacio de Justicia, donde se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis. El encuentro sirvió para revisar varios de los temas que hacen parte de la agenda del Gobierno en materia de justicia y, además, para avanzar en la preparación de la visita del presidente Abelardo De La Espriella a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el próximo jueves.

Durante la reunión también se habló de la carrera notarial y de la necesidad de sacar adelante un concurso que sea rápido, pero que se haga con todas las garantías. La idea es que el proceso pueda sostenerse y defenderse sin importar cuánto tiempo tome, para que los cargos de notarios tengan estabilidad y no queden sujetos a cambios o decisiones de cada gobierno.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia en Facebook.

Esto luego de la polémica que generaron los nombramientos de notarios por el gobierno saliente de Gustavo Petro en sus últimos días. A finales de julio y comienzos de agosto de 2026, se expidieron varios decretos para designar alrededor de diez notarios en interinidad, decisiones que generaron cuestionamientos y llevaron a la Superintendencia de Notariado y Registro a frenar temporalmente algunas de esas designaciones.

Tanto el ministro de Justicia y como el presidente de la Corte Suprema de Justicia también abordaron las reformas a la justicia y la importancia de socializar la propuesta de reforma agraria. La intención es mantener conversaciones entre las instituciones y avanzar en estos temas con conocimiento de las distintas partes.



Otro de los asuntos tratados fue el hacinamiento en las cárceles. Según lo conversado, existe interés en impulsar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, una iniciativa que podría ayudar a enfrentar la falta de capacidad del sistema carcelario. Estos temas hacen parte de la agenda que el Ministerio de Justicia busca coordinar con la Corte Suprema en las próximas semanas.