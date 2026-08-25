En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
De La Espriella
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Minjusticia se reunió con la Corte Suprema de Justicia previo a encuentro con el presidente

Minjusticia se reunió con la Corte Suprema de Justicia previo a encuentro con el presidente

El encuentro se dará en medio de conversaciones sobre el futuro de la carrera notarial, las reformas al sistema judicial y la condiciones de las cárceles, temas que hacen parte de la agenda que el Gobierno busca coordinar con las altas cortes.

Ministro de Justicia, Iván Cancino.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El ministro de Justicia, Iván Cancino, estuvo ayer en el Palacio de Justicia, donde se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis. El encuentro sirvió para revisar varios de los temas que hacen parte de la agenda del Gobierno en materia de justicia y, además, para avanzar en la preparación de la visita del presidente Abelardo De La Espriella a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el próximo jueves.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante la reunión también se habló de la carrera notarial y de la necesidad de sacar adelante un concurso que sea rápido, pero que se haga con todas las garantías. La idea es que el proceso pueda sostenerse y defenderse sin importar cuánto tiempo tome, para que los cargos de notarios tengan estabilidad y no queden sujetos a cambios o decisiones de cada gobierno.

Corte Suprema de Justicia.jpg
Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema de Justicia en Facebook.

Últimas noticias

Carolina Soto Losada.
Política

Carolina Soto será la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Abelardo De La Espriella
Política

Presidente De La Espriella actualizó declaración de renta y detalla bienes, cuentas y deudas

Esto luego de la polémica que generaron los nombramientos de notarios por el gobierno saliente de Gustavo Petro en sus últimos días. A finales de julio y comienzos de agosto de 2026, se expidieron varios decretos para designar alrededor de diez notarios en interinidad, decisiones que generaron cuestionamientos y llevaron a la Superintendencia de Notariado y Registro a frenar temporalmente algunas de esas designaciones.

Tanto el ministro de Justicia y como el presidente de la Corte Suprema de Justicia también abordaron las reformas a la justicia y la importancia de socializar la propuesta de reforma agraria. La intención es mantener conversaciones entre las instituciones y avanzar en estos temas con conocimiento de las distintas partes.

Otro de los asuntos tratados fue el hacinamiento en las cárceles. Según lo conversado, existe interés en impulsar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, una iniciativa que podría ayudar a enfrentar la falta de capacidad del sistema carcelario. Estos temas hacen parte de la agenda que el Ministerio de Justicia busca coordinar con la Corte Suprema en las próximas semanas.

Relacionados

Ministerio de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad