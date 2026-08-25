Presidente De La Espriella actualizó declaración de renta y detalla bienes, cuentas y deudas

El presidente Abelardo De La Espriella actualizó su declaración de renta y patrimonio, documento en el que corrigió y precisó algunos datos que no habían sido detallados en la primera versión publicada.

De acuerdo con la actualización, durante el año gravable 2025 el mandatario reportó ingresos por 546.110.936, correspondientes a 30 millones de pesos en honorarios y 516.110.936 en otros ingresos y rentas.

En cuanto a sus cuentas bancarias, declaró saldos en Colombia, Estados Unidos e Italia. En Colombia registra una cuenta de ahorros por 45.044.515 millones de pesos y una cuenta corriente por $49.224.000. En Estados Unidos reportó dos cuentas corrientes por $16.584.000 y $159.561.150, mientras que en Italia declaró tres cuentas corrientes por $28.475.000, $6.357.517 y $9.011.500.

La declaración también relaciona sus bienes patrimoniales. De La Espriella reportó inversiones en Bogotá por $8.230.131.000 y $1.429.481.000, una inversión en Estados Unidos por $913.369.000 y activos fijos en Bogotá por $9.882.959.000.



En cuanto a sus obligaciones financieras, registra un préstamo hipotecario de $2.526.597.000, además de dos préstamos por $968.790.000 y $94.933.000.

Participación en sociedades y otros datos

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En la actualización, el presidente registra que sí tiene participación en corporaciones, sociedades y asociaciones y señala que es accionista de Cosenza SAS.

Al mismo tiempo, el documento precisa que no tiene participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y/o asociaciones.

En el ítem relacionado con actividades económicas privadas, De La Espriella respondió “No”.

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La declaración también establece que sí tiene cónyuge o compañera permanente y registra el nombre de Ana Lucía Pineda Aruachan, la primera dama de la Nación actualmente.

Otra claridad que hace el mandatario es que no tiene fideicomisos en Colombia ni en el exterior.