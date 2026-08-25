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Blu Radio  / Política  / Carolina Soto será la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Carolina Soto será la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

La exviceministra de Hacienda y exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República releva a María Consuelo Araújo y asumirá el cargo el 1 de septiembre.

Carolina Soto Losada.
Carolina Soto Losada. Foto cortesía Banco de la República.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Carolina Soto Losada será la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Fue designada por consenso por la Junta Directiva del gremio, en una sesión extraordinaria realizada hoy. Soto asumirá oficialmente sus funciones como presidenta ejecutiva de la CCI a partir del próximo 1 de septiembre.

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La doctora Soto Losada no es una figura nueva para el gremio, pues hizo parte del proceso de selección que adelantó la organización el año pasado, en el que se destacó su amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República entre 2018 y 2021, convirtiéndose en la tercera mujer en la historia en ocupar ese cargo.

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Además, fue Alta Consejera para la Competitividad y el Sector Privado entre 2015 y 2018, y viceministra de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También trabajó en la Corporación Andina de Fomento, en Fasecolda, en el Departamento Nacional de Planeación y en el Ministerio de Transporte en administraciones anteriores.

Esta decisión se conoce luego de que la Junta aceptó la renuncia voluntaria e irrevocable de María Consuelo Araújo, quien estará al frente de la entidad hasta el próximo lunes 31 de agosto y se convertirá en la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos.

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