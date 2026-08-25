Así fue la elección que determinó a los nueve magistrados del CNE: siete de derecha

El Congreso de la República eligió a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030, en una jornada que mantuvo la expectativa hasta el último momento debido a la competencia entre tres planchas que sumaban 12 candidatos para nueve puestos.

La elección estuvo determinada tanto por la votación realizada en el Congreso como por los resultados obtenidos por las colectividades en las elecciones, factores que inciden en la conformación del organismo electoral.

La Plancha 1, integrada por el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Salvación Nacional, Mira, CITREP y Nuevo Liberalismo, obtuvo 169 votos, en Senado y Cámara de Representantes, y consiguió seis de los nueve puestos.

Los elegidos por esta lista fueron Nubia Stella Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón.



La Plancha 2, conformada por el Pacto Histórico, En Marcha y AICO, obtuvo 77 votos y alcanzó dos puestos en el CNE. Sus elegidas fueron Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista.

Por su parte, la Plancha 3, integrada por Cambio Radical, Partido Democrático y el Bloque Verde, sumó 28 votos y logró un puesto, que quedó en manos de Gersel Pérez.

magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral // Foto: suministrada

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El balance político de la elección

El resultado representa un revés para la coalición del Gobierno anterior, liderada por el Pacto Histórico, que aspiraba a obtener una mayor representación en el CNE. De los cinco candidatos que buscaban llegar al organismo electoral, finalmente fueron elegidos dos.

Entre las expectativas de ese sector estaba alcanzar al menos tres magistrados, incluso con la posibilidad de sumar a Guillermo Rivera, con el respaldo de algunos senadores de la Alianza Verde.

Aunque no se debe solo a su influencia, resultado fue favorable para el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Entre los nueve magistrados elegidos quedó José Antonio Parra, integrante de Salvación Nacional, partido que respaldó al nuevo presidente, además que tiene mayoría aliada.