"Primera cachetada a sus votantes": representante por presupuesto en Gobierno De La Espriella

La representante a la Cámara Andrea Vargas, del Pacto Histórico, cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y aseguró que las cifras representan un incumplimiento de las promesas hechas durante la campaña presidencial.

En entrevista con Recap Blu, Vargas calificó el proyecto como la “primera cachetada” para quienes respaldaron al mandatario, al considerar que el presupuesto contradice el discurso de austeridad con el que llegó al poder.

“Definitivamente el Presupuesto General de la Nación, la primera cachetada a lo que prometió Abelardo De La Espriella hacer en el Gobierno, lo de lo que habló en toda su campaña, la primera cachetada a sus votantes”, afirmó.

El proyecto contempla un presupuesto para 2027 cercano a los $635 billones, una cifra superior a la planteada por la administración anterior. Desde el Gobierno se ha explicado que el incremento responde a la necesidad de “sincerar” las cuentas y poner sobre la mesa gastos que, según su versión, no estaban contemplados adecuadamente en el presupuesto dejado por el expresidente Gustavo Petro.



Preocupaciones por presupuesto

Sin embargo, para Vargas existen tres preocupaciones principales. La primera está relacionada con la manera en que se financiará el incremento. Según la congresista, el presupuesto cuesta $59,3 billones más frente al presentado por el Gobierno anterior y cuestionó que esos recursos terminen siendo cubiertos mediante nuevos impuestos.



Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia AFP

La segunda alerta planteada por la representante tiene que ver con el destino de los recursos adicionales. Vargas aseguró que el proyecto contempla $29 billones más para funcionamiento y un aumento superior a $37 billones en el servicio de la deuda, mientras que, según su lectura, habría una reducción de unos $3 billones en inversión social.

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“Es decir, los aumentos se justifican en que le daremos más plata a la banca internacional, más plata a los gringos, más plata a la burocracia del país de la que tanto se quejaron en el marco del Gobierno Petro”, criticó.

La congresista también puso bajo la lupa los recursos destinados a la atención de las víctimas del terremoto que afectó a diferentes regiones del país. Según explicó, desde el Gobierno se ha mencionado una asignación de $700.000 millones entre el Sena y otras entidades para atender a los damnificados, pero aseguró que esa destinación no aparece claramente sustentada en el documento que recibieron los congresistas.

“Nada de esto queda claro en el documento que nos entregan del Presupuesto General de la Nación”, señaló.

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Vargas también cuestionó el aumento de los cargos de empleo público contemplados en el presupuesto y advirtió sobre posibles efectos en programas sociales.

“Antes, en el presupuesto del presidente Gustavo Petro, se destinaba presupuesto para 99.000 cargos de empleo público. Hoy estamos hablando de más de 107.000”, afirmó.

Por eso, ante este escenario, la representante anunció que los congresistas del Pacto Histórico en las comisiones económicas asumirán una posición de oposición frente al proyecto.

“Nosotros somos 20 congresistas del Pacto Histórico en comisiones económicas y definitivamente no firmaremos un cheque en blanco que endeude el doble al país y que disminuye la inversión social. No lo haremos”, concluyó Vargas.