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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 596 del jueves 27 de agosto de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El sorteo número 595 de MiLoto, jugado este jueves, 27 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $260 millones de pesos.

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La combinación ganadora del sorteo 595 de este jueves 27 de agosto de 2026 fue:

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Logo oficial de ColorLoto de Baloto sobre seis balotas numeradas de colores blanco, rojo, azul, verde y rojo en un riel.
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ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

Imagen de la Lotería de Bogotá
Resultados de las loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá: último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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