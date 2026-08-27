Resultado de la Lotería de Bogotá: último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 27 de agosto de 2026 el sorteo número 2861. El número que se quedó con el premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Además de este premio, durante la jornada se entregaron diferentes premios secos, con valores que alcanzaron hasta los $1.000 millones.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

El sorteo 2861 de la Lotería de Bogotá repartió premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

¿Cómo saber si el billete de la Lotería de Bogotá ganó?

Para comprobar si un billete o fracción resultó premiado en el sorteo 2861, los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie y compararlos con los resultados oficiales de la Lotería de Bogotá.

La recomendación es confirmar la información directamente a través de los canales oficiales de la entidad antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro de un premio.



También es fundamental conservar el billete o la fracción en buen estado, debido a que este documento será necesario para realizar el trámite correspondiente. Los ganadores deben consultar los requisitos y procedimientos establecidos por la Lotería de Bogotá para reclamar el premio.