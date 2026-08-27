Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo número 3012, llevado a cabo en la noche del jueves 27 de agosto de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número 3079 de la serie 014.

Resultados de la Lotería del Quindío - 27 de agosto

Resultados oficiales y verificación

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas. Este proceso permite validar correctamente tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que esta lotería realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que mantiene la expectativa de los jugadores semana a semana y consolida su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.