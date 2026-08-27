En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Nepal
Presupuesto General
Sismos hoy
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3012 del jueves 27 de agosto de 2026. Regresa luego de varios meses.

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultaodos de la Lotería del Quindío, entidad que celebra sus sorteos habituales los jueves para entregar el premio mayor y secos en Colombia.
Foto: Lotería del Quindío
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo número 3012, llevado a cabo en la noche del jueves 27 de agosto de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número 3079 de la serie 014.

Premio mayor de la Lotería del Quindío - 27 de agosto.png

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de la Lotería del Quindío - 27 de agosto

Últimas noticias

Logo oficial de ColorLoto de Baloto sobre seis balotas numeradas de colores blanco, rojo, azul, verde y rojo en un riel.
Resultados de las loterías

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

miloto-resultados-hoy.jpg
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 27 de agosto de 2026

Resultados oficiales y verificación

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas. Este proceso permite validar correctamente tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que esta lotería realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que mantiene la expectativa de los jugadores semana a semana y consolida su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.

Relacionados

Lotería del Quindío

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad