Subsidio de $3.150.000 a damnificados en Pereira para pagar arriendo: así lo entregarán

Los damnificados por la emergencia en Pereira comenzarán a recibir un subsidio para el pago de arriendo, luego de que el Gobierno nacional estableciera las primeras ayudas para las familias afectadas.

Carolina Bustamante, secretaria de Vivienda de Pereira, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 cómo funcionará este apoyo y cuántas personas están actualmente registradas como damnificadas en la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente hay 82.400 damnificados registrados y alrededor de 12.000 casos identificados para mejoramientos de vivienda.

¿Cuánto recibirán los damnificados de Pereira?

Bustamante explicó que el subsidio será de $1.050.000 mensuales durante tres meses, por lo que cada beneficiario podrá recibir en total $3.150.000 para el pago del arriendo.



La secretaria señaló que los primeros subsidios ya fueron establecidos y que los recursos serán entregados directamente por el Gobierno Nacional.

El dinero será girado mediante transferencia bancaria a la persona que aparece registrada en el censo de damnificados. “Mensualmente se va a girar $1.050.000, en total por tres meses serán $3.150.000”, explicó Bustamante.

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Según la funcionaria, la coordinación de estos pagos estará a cargo del Gobierno nacional.

Algunos propietarios podrían recibir hasta seis meses

La secretaria de Vivienda también explicó que algunos hogares podrían acceder a un periodo mayor de subsidio.

La razón es que existen familias en las que la emergencia afectó tanto a las personas como a la infraestructura de sus viviendas. Por esta razón, será necesario realizar visitas técnicas para determinar las condiciones de cada inmueble y establecer quiénes pueden acceder a un doble subsidio.

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Bustamante indicó que en este proceso participarán equipos técnicos de la Secretaría de Vivienda y del Gobierno nacional.

Pereira tiene 232 edificaciones aprobadas para demolición

La emergencia también dejó un número importante de viviendas y edificaciones que requieren intervención.

Según la secretaria, actualmente hay 232 edificaciones aprobadas para demolición por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el comité correspondiente.

Sin embargo, la cifra podría aumentar hasta llegar a 400 edificaciones.

Además, la funcionaria señaló que actualmente existen ocho alojamientos temporales en Pereira, donde son atendidas más de 1.300 familias, equivalentes a unas 3.300 personas.

En estos espacios se presta atención social y en salud, además de alimentación, ayudas humanitarias y atención para las mascotas.

El subsidio de arriendo no es la única ayuda prevista para los damnificados. Bustamante indicó que, a través del Fondo Milagro, se espera comenzar una primera fase con 261 mejoramientos de vivienda.

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La secretaria señaló que todavía falta avanzar en la atención de los miles de hogares afectados y pidió mantener la coordinación entre las autoridades locales y nacionales.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: