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Estos son los nueve postulados a la nueva junta directiva de Ecopetrol

La reunión está convocada para el próximo 15 de septiembre y la propuesta combina tres integrantes que continuarían.

Ecopetrol
Ecopetrol
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentará ante la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol la plancha con los nueve nombres postulados para conformar la nueva junta directiva de la compañía.

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La reunión está convocada para el próximo 15 de septiembre y la propuesta combina tres integrantes que continuarían en el órgano directivo con nuevos perfiles vinculados a áreas como energía, estrategia, gestión empresarial, asuntos jurídicos y reputación.

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La nueva Junta tendrá entre sus retos el seguimiento a la operación de la petrolera, la situación financiera, los procesos de auditoría y la estrategia relacionada con la transición energética.

Los 9 postulados para la junta directiva de Ecopetrol

La plancha presentada por el Gobierno está integrada por los siguientes nombres:

  • Luis Felipe Henao Cardona: abogado y actual presidente de la Junta Directiva. Cuenta con experiencia en gobierno corporativo, sostenibilidad y política pública.
  • Ricardo Rodríguez Yee: ingeniero industrial y actual integrante de la Junta. Preside los comités de Auditoría y Riesgos y de Negocios. También fue director de la UPME y contralor delegado para Minas y Energía.
  • César Loza: economista, supervisor de Ecopetrol y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO). Representa a los trabajadores dentro de la Junta.
  • Carlos Augusto Suárez: abogado y estratega de comunicación política del presidente De la Espriella. Su experiencia está relacionada con comunicación, opinión pública y manejo de crisis.
  • José Camilo Manzur Jattin: ingeniero civil, con maestría en Economía y presidente de Asocodis. Su trayectoria está relacionada con el sector eléctrico y su regulación.
  • Jorge Alberto Jaller Jaramillo: ejecutivo con trayectoria en Grupo Éxito, donde ocupó diferentes responsabilidades relacionadas con operaciones, administración y gestión empresarial.
  • Ludmila del Carmen Vergara: abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, infraestructura y construcción. Recientemente ocupó el cargo de Superintendente de Transporte.
  • Betzy Patricia Martínez: abogada con experiencia en los sectores público y privado, contratación, infraestructura, banca y administración.
  • Claudia Margarita Lafaurie Taboada: abogada especializada en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica, con experiencia en asuntos jurídicos, regulatorios, contractuales y de gobierno corporativo.

Tres integrantes continuarían en la junta

La propuesta mantiene a Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee y César Loza, quienes ya hacen parte de la Junta Directiva.

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, la continuidad de estos tres integrantes permitiría conservar conocimiento sobre el funcionamiento de la compañía y mantener la experiencia acumulada en algunos de sus comités.

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Rodríguez Yee, además, tiene a su cargo el Comité de Auditoría y Riesgos, mientras que Loza representa la visión de los trabajadores de Ecopetrol.

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