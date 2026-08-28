Salto digital del sistema financiero: pagos inmediatos y la IA marcan agenda en Convención Bancaria

La sexagésima edición de la Convención Bancaria no solo ha servido de termómetro para la coyuntura macroeconómica del país, sino que ha puesto sobre la mesa el punto de inflexión tecnológico que atraviesa el sector financiero colombiano. La consolidación de los sistemas de pagos inmediatos interoperables, la ciberseguridad avanzada y la integración de inteligencia artificial en la banca protagonizan las discusiones del evento en la capital de Bolívar.

Durante la instalación de las jornadas, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, presentó el balance operativo de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables del país, calificándolo como un hito de coordinación público-privada que está cambiando el hábito transaccional de los ciudadanos.

“El éxito ha sido evidente y se refleja en múltiples indicadores: contamos con cerca de 250 entidades financieras participantes, casi 36 millones de clientes registrados y un promedio del orden de 7 millones de transacciones al día, con montos promedio de 150.000 pesos, lo que demuestra la presencia del sistema en la cotidianidad de las personas”, afirmó Villar ante el auditorio en Cartagena.

El directivo del Emisor enfatizó que, tras alcanzar la interoperabilidad plena entre billeteras y cuentas de distintas entidades, la hoja de ruta técnica se concentra ahora en fortalecer la infraestructura: “El éxito alcanzado no debe opacar los retos enormes que tenemos por delante para garantizar la escalabilidad del sistema y su tránsito hacia nuevos casos de uso en los que ya venimos trabajando”.



La banca 4.0: el motor de la inclusión

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó que la digitalización ya no es un canal complementario, sino el núcleo del crecimiento y la inclusión financiera en el país.

“La tecnología resolvió las barreras históricas de acceso. Hoy la verdadera inclusión no es solo tener un producto financiero, sino permitir que cualquier colombiano, desde el comercio de barrio hasta el gran empresario, mueva su dinero en tiempo real, sin costos de fricción y con los más altos estándares de seguridad”, señaló Malagón.

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Asimismo, el líder gremial destacó la incorporación de analítica avanzada e inteligencia artificial en la evaluación crediticia y la prevención de fraudes: “Estamos viendo una banca que usa la inteligencia artificial para entender mejor los perfiles de riesgo de quienes antes estaban por fuera del sistema, permitiendo que el crédito productivo llegue más rápido y a mejores tasas a la economía popular”.

Desafíos en el horizonte

Entre los temas recurrentes en los paneles técnicos del Centro de Convenciones Cartagena de Indias destacan:



Sustitución del efectivo: Llevar los rieles de pago en tiempo real a pagos presenciales en pequeños comercios (P2M) y transporte público.

Llevar los rieles de pago en tiempo real a pagos presenciales en pequeños comercios (P2M) y transporte público. Ciberseguridad y biometría: Despliegue de autenticación biométrica invisible y monitoreo continuo contra ciberataques y suplantación digital.

Despliegue de autenticación biométrica invisible y monitoreo continuo contra ciberataques y suplantación digital. Escalabilidad en la nube: Adopción de arquitecturas híbridas y multicloud para soportar picos transaccionales masivos sin caídas en el servicio.

La convención continuará este viernes con sesiones dedicadas a la regulación financiera digital, financiamiento sostenible y la agenda de reactivación económica entre el Gobierno Nacional y el sector privado.