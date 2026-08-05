¿Comercios pagarían impuestos por usar Bre-B? Distrito aclara qué pasará con billeteras digitales

Recientemente, una propuesta despertó preocupación entre la ciudadanía por un posible impuesto a las transacciones realizadas mediante Bre-B y otras billeteras digitales, lo que llevó a la Secretaría Distrital de Hacienda a aclarar el alcance de la iniciativa. La entidad afirmó que la reforma tributaria presentada por la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, no busca imponer una retención sobre estos medios de pago, por lo que el documento será ajustado para evitar interpretaciones erróneas.

La controversia surgió luego de que usuarios y expertos señalaran que el artículo 25 del proyecto podría abrir la puerta a la aplicación del ReteICA sobre los pagos realizados mediante instrumentos digitales. Sin embargo, fue en redes sociales donde la inquietud tomó mayor fuerza, pues comerciantes y ciudadanos manifestaron su preocupación por un eventual impacto en las finanzas de los negocios.

¿La reforma tributaria cobrará impuestos a Bre-B?

La respuesta del Distrito fue contundente. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, afirmó que las transacciones realizadas mediante Bre-B y demás billeteras digitales seguirán bajo las mismas condiciones actuales y no estarán sujetas a una retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).



"No vamos a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B ni a las billeteras digitales. Es más, queremos eliminar el ReteICA que hoy se les hace a los pequeños comercios cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito", explicó la funcionaria.

Cadena agregó que ya se ha trabajado con los ponentes del proyecto para ajustar la redacción del articulado y eliminar cualquier ambigüedad que haya generado confusión entre los ciudadanos.

Fuera de que Nequi se cae a cada rato, ahora le van a clavar reteICA por propuesta de @CarlosFGalan



Alguien lo propuso, alguien lo redactó, alguien lo imprimió y ahora quieren que el Concejo lo apruebe sin debatir!🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/ofpUMwl3iI — Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) August 4, 2026

¿Qué pasará con los pequeños comercios en Bogotá?

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Lejos de crear un nuevo impuesto, la propuesta distrital busca eliminar una retención que actualmente afecta a los pequeños comerciantes. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el proyecto contempla excluir del ReteICA a los emprendedores cuyos ingresos sean inferiores a 1.933 UVT cuando reciban pagos mediante tarjetas débito y crédito.

Además, la entidad insistió en que el propósito es facilitar las operaciones de los pequeños negocios y promover el uso de medios de pago electrónicos sin generar cargas tributarias adicionales.

No vamos a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B ni a las billeteras digitales. Es más, queremos eliminar el ReteICA que hoy se les hace a los pequeños comercios cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito. pic.twitter.com/wcL65scdPL — Ana María Cadena (@CadenaAnaMa) August 4, 2026

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¿Qué dijo la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto?

Durante su pronunciamiento, Ana María Cadena agradeció los comentarios que permitieron identificar la confusión generada por la redacción inicial del articulado y reiteró que el texto será ajustado antes de continuar su trámite en el Concejo de Bogotá.

La funcionaria aseguró que la propuesta mantiene un mensaje claro: Bre-B y las billeteras digitales no tendrán nuevas retenciones por ICA en la capital.

Además, destacó que el objetivo del proyecto es aliviar la carga tributaria para los pequeños comerciantes, eliminando la retención que hoy aplica sobre algunos pagos con tarjeta y evitando que la modernización de los sistemas de pago implique nuevos costos para quienes utilizan estas plataformas.