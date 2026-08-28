¿Perdió a su mascota? Estafadores usan IA para fingir que la encontraron y pedir dinero

Publicar en redes sociales la fotografía de una mascota perdida o imprimirla y pegarla en su cuadra puede ser una de las primeras acciones para intentar encontrarla. Sin embargo, estafadores están utilizando esas mismas imágenes para crear con inteligencia artificial supuestas pruebas de que el animal apareció y después exigir dinero a sus dueños.

Esta vez fue el medio WIRED el que documentó el caso de Mibbby Butler, una mujer de Los Ángeles cuya gata Brooklyn desapareció en abril. Poco después de publicar un aviso de búsqueda en internet, recibió un mensaje de una persona que aseguraba haber encontrado al animal.

Como prueba, el desconocido envió una fotografía en la que Brooklyn aparecía sobre una mesa junto a una joven, Butler inicialmente creyó que finalmente habían encontrado a su mascota. Sin embargo, el desconocido le pidió dinero por adelantado para supuestamente cubrir los gastos de haber cuidado temporalmente a la gata.

La foto parecía real, pero había sido creada con IA

Ante esa primer señal negativa, Butler decidió revisar la imagen con mayor cuidado y encontró varios detalles extraños. En la supuesta prueba, su gata aparecía prácticamente en la misma posición que tenía en la foto utilizada originalmente en el aviso de búsqueda, e incluso algunos objetos del fondo se repetían, pero textos como la etiqueta de una botella aparecían deformados, una de las señales que, segpun WIRED, pueden aparecer en imágenes generadas artificialmente.



Ante esto, la mujer decidió no pagar; sin embargo, el problema tampoco terminó allí. Cuatro meses después, Brooklyn continúa desaparecida y Butler asegura que aproximadamente una vez al mes recibe nuevas imágenes falsas de personas que dicen haber encontrado a su gata.

El portal incluso comprobó una de ellas y determinó que había sido creada con ChatGPT. Durante su propia prueba, el medio logró generar una imagen similar utilizando únicamente la fotografía original de Brooklyn y una instrucción de pocas palabras.

Foto: Freepik.

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Las autoridades estadounidenses expresan su preocupación

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) también ha emitido alertas sobre este tipo de engaños, pues aseguran que los estafadores pueden encontrar avisos de mascotas perdidas en redes sociales y utilizar fotografías manipuladas, videos falsos o imágenes creadas con IA para convencer a las víctimas de que realmente tienen al animal.

En otras variantes, pueden hacerse pasar por veterinarios, refugios o autoridades y asegurar que la mascota sufrió un accidente y necesita tratamiento urgente.

Una señal, que de entrada debería levantar la sospecha, es cuando la persona que tiene supuestamente a la mascota exige pago inmediatos mediante aplicaciones de transferencia, criptomonedas, tarjetas de regalo o giros, especialmente antes de permitir que el dueño vea personalmente al animal.

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¿Cómo evitar caer en la estafa?

Si alguien asegura haber encontrado a su mascota, lo recomendable es no pagar únicamente porque envíe una fotografía o un video. Se puede pedir una videollamada en tiempo real, solicitar una fotografía del animal realizando algo específico que no aparezca en el aviso original o pedir detalles físicos que no hayan sido publicados en redes sociales.

La FTC recomienda además no dejarse presionar para tomar una decisión inmediata y verificar por canales independientes cualquier veterinaria, refugio o entidad que supuestamente tenga a la mascota.