Revelan imagen inédita del Sol que muestra detalle nunca visto por los humanos

Día a día la comunidad científica avanza en la investigación de diversos temas, entre esos, el espacio. Los astrónomos dedican a entender los cuerpos celestes, planetas y demás que rodean a la Tierra para entender mejor el universo y, en el más reciente informe del Observatorio Solar Nacional de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, se conoció una imagen nunca vista del Sol a una distancia “más cercana”.

“La investigación, publicada en la revista Nature, se basa en datos recopilados con el telescopio solar más grande del mundo, el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la NSF, construido y operado por el NSO en la isla de Maui, Hawái. El vídeo y las imágenes de lapso de tiempo publicados hoy revelan un paisaje solar sin precedentes, mostrando remolinos dinámicos a pequeña escala en los bordes de las áreas magnéticas”, explicaron.

El famoso telescopio del observatorio -conocido como Daniel K. Inouye- captó de cerca las estructuras cercanas del Sol y mostró un paisaje de plasma nunca visto. Pero lo revelador es las estructuras que, según la comunidad científica, parecen células cubriendo la superficie y con tamaños comparados al estado de Texas (EEUU), que asciende y se enfría en la superficie para volver a hundirse.

“Creemos que el descubrimiento de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en la fotosfera solar, respaldado por el análisis de simulaciones numéricas, supone un gran avance en nuestra comprensión de la dinámica y la evolución del plasma solar y estelar, y servirá de base para futuros descubrimientos”, dijo el doctor David Boboltz, subdirector del Observatorio Solar Nacional.



Esto incrementó el interés de los físicos solares, en especial porque los vórtices actúan como motor de los eventos explosivos| del Sol y os principales responsables del clima espacial y pueden perturbar gravemente la infraestructura tecnológica moderna, incluyendo redes eléctricas, satélites, navegación GPS y comunicaciones globales.

“Apenas estamos comenzando a reconocer el amplio impacto que el descubrimiento de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz tiene en nuestra comprensión de la conexión entre el movimiento del plasma magnetizado y el transporte y liberación de energía en la atmósfera solar superior”, añadieron.