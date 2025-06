Humberto de La Calle: "Lo de Miguel Uribe es consecuencia del odio y la rabia"

El atentado de Miguel Uribe Turbay ha dado pie a un debate sobre la seguridad y diferencias alrededor de la política colombiana, que puedan poner en riesgo el futuro de la democracia en Colombia. Organizaciones y personalidades en diferentes partes del mundo han pedido que se baje el discurso de odio en el país y evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder de cara a las elecciones del 2026.

Uno de ellos fue Humberto de La Calle, exsenador de la República, que, en diálogo con Noticias Caracol, hizo un llamado al odio constante que se da en redes sociales y que da pie a que este tipo de sucesos se presenten en la vida cotidiana de los colombianos, por supuesto, sin entrar a la opresión de la libre expresión.

Humberto de la calle Foto: @jomali20

"Hay mucha rabia y tristeza. Debemos separar ambas emociones, controlar la rabia porque esta va dirigida contra unos y otros. En el fondo es muy dañina. Pero la tristeza tiene una ventaja: nos une como comunidad humana, entonces diría dediquémonos a la tristeza y oremos por Miguel.Debemos hacer un pacto de candidatos y precandidatos para bajarle al tono a las palabras, que son los primeros pasos a la violencia. También un pacto para desmontar las bodegas de las redes, no estoy diciendo que no se puede opinar, pero es que sabemos todos que hay bodegas pagadas con el objetivo de hacer daño y llevar odio. Todo esto es consecuencia de ese debate”, indicó el exsenador.

Pidió, además, al Gobierno nacional transparencia y sensatez para dar con los responsables de este lamentable hecho desde la unión de diferentes aspectos políticos. Opinión que compartió la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, al decir que la violencia se encuentra permeada en la sociedad al no escuchar al otro con respeto para generar un debate político.

Miguel Uribe Turbay Twitter @MiguelUribeT

“En la época de la violencia interpartidista, uno dijo que nieguen el saludo a quienes usen corbata de un determinado color porque ese es el partido que debemos aniquilar. No solo les negaron el saludo, sino les quitaron la vida (…) Todos somos responsables y no hagamos excepciones. No olvidemos que la primera obligación es la del Gobierno y del presidente del Repúblico, que fue elegido legítimamente y debe poner el ejemplo (…) Tengo que aplaudir de la intervención de ayer del presidente, que, además, se comprometió a investigar y llevar a cabo un proceso limpio. Un punto importante”, puntualizó de la Calle.