Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 22 de diciembre de 2025

La Lotería del Huila volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país durante la noche del martes 23 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 4736, efectuado a las 10:30 p. m.. Como es tradición, la jornada estuvo marcada por la expectativa de los resultados y por el impacto social que caracteriza a este histórico juego de azar.

Este sorteo semanal entregó un Premio Mayor de $2.000 millones, además de una amplia lista de premios secos que incrementaron las posibilidades de ganar en distintas regiones de Colombia. Más allá de la ilusión que despiertan los números, cada sorteo representa un aporte directo al fortalecimiento del sistema de salud del país.

Premio Mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4736

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al martes 23 de diciembre de 2025 fue el XXXX, serie XXX, resultado que convirtió a un nuevo colombiano en ganador de los $2.000 millones en juego.



Premios secos de la Lotería del Huila – Resultados completos

Además del acumulado principal, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos así:



Un juego que apoya la salud en Colombia

Desde 1924, la Lotería del Huila cumple una función social clave. Los recursos generados en cada sorteo se destinan al financiamiento del sistema de salud colombiano, beneficiando hospitales, clínicas y programas de atención médica en distintas regiones. De esta manera, cada billete adquirido también contribuye al bienestar colectivo.



Cómo participar en la Lotería del Huila

Participar es sencillo y accesible:



Comprar el billete en puntos autorizados, como PagaTodo.

Elegir el número y la serie de preferencia.

Conservar el billete en buen estado para poder reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas clave y recomendaciones

Sorteo semanal: todos los martes.

Plazo para reclamar premios: hasta un año después de la fecha del sorteo.

Recomendación: verificar siempre los resultados en canales oficiales para evitar errores o fraudes.

Cada martes trae consigo una nueva oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, de apoyar una causa social fundamental. La Lotería del Huila continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más confiables, tradicionales y con mayor impacto social en Colombia.