Gobierno dice cómo financiará reconstrucción tras terremoto sin subir impuestos

El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto sin recurrir a un aumento de impuestos, pese a la presión que enfrenta el país por los daños ocasionados por la emergencia, aseguró Julián Buitrago, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en entrevista con Mañanas Blu.

El funcionario explicó que existen diferentes mecanismos para conseguir recursos adicionales y acelerar la ejecución de los que ya están disponibles. Entre las alternativas mencionó combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y destrabar recursos de regalías que actualmente permanecen sin ejecutar.

Buitrago sostuvo que la emergencia obliga a buscar mecanismos distintos para conseguir los recursos necesarios.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

¿De dónde saldrían los recursos para la reconstrucción?

Buitrago señaló que una de las fuentes que el Gobierno busca aprovechar son los recursos del sistema general de regalías. Según explicó, actualmente existen $16 billones congelados, por lo que una de sus prioridades será revisar cómo agilizar la aprobación de proyectos para permitir que ese dinero llegue a las regiones.



“Tenemos congeladas en regalías 16 billones de pesos”, afirmó el nuevo director del DNP durante la entrevista.

El funcionario aseguró que conoce el funcionamiento de estos procesos porque anteriormente estuvo vinculado al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), instancia relacionada con la aprobación de proyectos financiados con regalías.

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Buitrago cuestionó que existan recursos disponibles mientras los trámites para ejecutar proyectos pueden tardar y planteó que se debe hacer más eficiente ese procedimiento. “Si tenemos recursos congelados, están ahí en las cuentas de las fiducias, pues no tiene ningún sentido que apretemos más a los colombianos”.

¿Qué otras medidas plantea el Gobierno para conseguir recursos?

El director de Planeación Nacional también mencionó la necesidad de combatir la evasión y hacer más eficiente el gasto público como mecanismos para aumentar la disponibilidad de recursos sin crear nuevos impuestos.

A esto se suma la posibilidad de utilizar herramientas que permitan atraer inversión privada y extranjera. Buitrago explicó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo deberá contemplar mecanismos para que los recursos públicos disponibles puedan servir para apalancar proyectos de reconstrucción.

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El funcionario señaló que el Gobierno estudia herramientas como beneficios tributarios para inversionistas extranjeros, con el objetivo de incentivar la llegada de capital destinado a proyectos de inversión.

Terremoto en Pereira. Foto: AFP.

¿Por qué la reconstrucción enfrenta dificultades de financiación?

Buitrago reconoció que el panorama fiscal del país representa uno de los principales retos para la reconstrucción. Según explicó, el Gobierno recibió un margen de endeudamiento que, de acuerdo con sus cálculos, es mucho menor al que normalmente tendría una administración al comenzar su periodo.

Además, advirtió que la emergencia también afecta las finanzas de los municipios. Puso como ejemplo a Pereira, donde los ingresos propios dependen principalmente del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio, tributos que podrían disminuir como consecuencia de la tragedia.

El problema, según explicó, se amplía al considerar los municipios afectados por el terremoto, por lo que el Gobierno deberá buscar mecanismos para realizar inversiones incluso con recursos fiscales limitados.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: