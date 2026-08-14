Obras por impuestos: este sería el plan del Gobierno para la reconstrucción tras terremoto

En entrevista con el programa Mañanas Blu, el presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, se refirió a las acciones de reconstrucción que requiere el país tras el reciente terremoto. El directivo explicó que el Gobierno nacional contempla extender el mecanismo de obras por impuestos dentro del paquete de medidas para atender la emergencia.

Calle destacó las ventajas que ofrece esta alternativa frente a los esquemas tradicionales de recaudo y ejecución estatal.

"En vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos, con la ventaja infinita de que se aplican los recursos de una forma muchísimo más expedita y con mayor eficiencia", afirmó Calle.

Presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle Foto: Blu Radio

El presidente del Grupo Argos respaldó la efectividad de esta modalidad basándose en la experiencia previa de la compañía en el departamento de Antioquia, donde se han estructurado cerca de 50 iniciativas.



El presupuesto realmente de la fase 1 de ese proyecto eran 18.000 millones de pesos. Nosotros acabamos entregando esos 4 kilómetros de vía cumpliendo todas las especificaciones en menos del tiempo presupuestado y devolviendo el 50 % de los recursos Explicó el ejecutivo al citar un caso en el municipio de Dabeiba.

Según la visión del empresario, aplicar este esquema a la crisis actual permitirá destinar directamente la tributación a soluciones habitacionales e infraestructura sin intermediación, reduciendo costos y plazos de entrega.



Alianza Grupo Argos y Nicky Jam

Como parte del esfuerzo privado para la reconstrucción, la Fundación Grupo Argos y el cantante de música urbana Nicky Jam anunciaron una alianza que suma 13.000 millones de pesos. Esta suma inicial de tres millones de dólares por parte del grupo empresarial y un millón de dólares aportado por el artista busca incentivar a aliados internacionales para alcanzar los 26.000 millones de pesos destinados a la edificación de casas.

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Calle indicó que los recursos se canalizarán a través de la oficina de la Primera Dama y del Fondo Milagro para atender prioritariamente la solución de vivienda rural e infraestructura golpeada.

Nicky Jam sobre conciertos en Colombia // Foto: AFP

Para la edificación en zonas rurales, el Grupo Argos dispone de tecnologías modulares en acero liviano mediante un modelo industrializado. El directivo precisó que este sistema permite entregar casas dignas con altos estándares de sismorresistencia en un lapso de 45 días, así como estructuras de dos pisos para diez familias en un plazo de 90 días.

El ejecutivo confirmó además que 200 colaboradores de la organización sufrieron la pérdida de sus casas tras el movimiento telúrico, por lo cual se implementaron planes de contingencia internos para acompañar su recuperación. Calle concluyó que el marco normativo de construcción en Colombia cuenta con avances significativos en sismorresistencia, aunque las estructuras más antiguas resultaron ser las más vulnerables durante el sismo.