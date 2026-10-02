Un soldado muerto y otro más herido tras ataque con drones en zona rural de Neiva

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el Huila en el corregimiento de Aipecito, zona rural de Neiva, donde tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife fueron atacadas con drones adecuados con dispositivos explosivos improvisados.

Como resultado de este accionar criminal dos militares resultaron lesionados y fueron evacuados de inmediato para recibir atención médica especializada. Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, se produjo el fallecimiento del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana.

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"Hoy tuvimos un ataque con un enjambre de drones en la zona rural de Neiva, más exactamente en el corregimiento de Aipecito. Allí había unas tropas a profundidad, en control del territorio. Infortunadamente, fruto de ese ataque con explosivos, perdió la vida uno de nuestros soldados y otro resultó con heridas de consideración”, confirmó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.

El cuerpo del soldado fallecido fue evacuado de la zona, mientras que el militar herido fue trasladado a un centro asistencial de Neiva, donde recibe atención por las lesiones causadas por las esquirlas.



El hecho fue atribuido a integrantes de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, de la facción de Mordisco.

Ante este hecho, el secretario de Gobierno de Neiva advirtió que el uso de drones con explosivos representa un nuevo desafío para la Fuerza Pública, especialmente en las zonas rurales más alejadas

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“Esta es una nueva forma de guerra que está enfrentando hoy la Fuerza Pública y las entidades territoriales no tenemos las herramientas para dotar a nuestra Fuerza Pública de sistemas antidrones, debido a los altos costos económicos. Estos riesgos que los uniformados están asumiendo en la zona rural, en este caso, a más de cinco horas del casco urbano de Neiva y en límites con el departamento del Tolima, los dejan expuestos a este tipo de situaciones”, indicó.

Asimismo, solicitó el apoyo del Gobierno Nacional y Departamental para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y contar con herramientas que permitan hacer frente a este tipo de ataques.

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A través de un comunicado, la Novena Brigada rechazó y denunció categóricamente este acto.

El empleo indiscriminado de dispositivos explosivos improvisados mediante drones contra el personal militar constituye, según la institución, una flagrante violación de los derechos humanos y una infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este es el tercer ataque contra el Ejército en menos de un mes.

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El primero ocurrió el 12 de septiembre en la vereda Gallego, zona rural de La Plata, y el segundo, el 15 de septiembre, en el corregimiento de Aipecito, donde hoy nuevamente se registró este tipo de acción.