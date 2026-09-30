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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Base militar también fue atacada con explosivos por medio de drones en Nóvita, Chocó

Base militar también fue atacada con explosivos por medio de drones en Nóvita, Chocó

Las autoridades confirmaron que no se registraron uniformados heridos durante la acción atribuida preliminarmente al ELN.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Mientras las autoridades avanzan en las acciones para garantizar la seguridad y el retorno a la calma tras los hechos violentos ocurridos en el municipio de Nóvita, Chocó, se siguen conociendo nuevos detalles del hostigamiento del que fue víctima la localidad chocoana en la mañana de este 30 de septiembre.

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Y es que el ataque perpetrado por medio de drones no solo fue contra la estación de Policía del municipio, pues también las instalaciones militares del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada, fue blanco de los hechos adjudicados a la guerrilla del ELN. Así lo indicó el coronel César Lemus, comandante encargado de la Policía en Chocó.

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"La estación de policía y la base militar del municipio de Nóvita son atacados mediante el lanzamiento de artefactos explosivos, lanzados mediante la utilización de aeronaves remotamente tripuladas o drones. La Policía Nacional, en coordinación con las demás autoridades, realizan actividades operativas e investigativas", sostuvo.

La institución policial confirmó que como resultado de la acción criminal, no se registraron policías, militares ni civiles lesionados. Además, que en coordinación con las autoridades competentes, adelantan las actividades investigativas correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos con el fin de identificar a los responsables.

Como consecuencia de las acciones terroristas, en las últimas horas la Alcaldía de Nóvita anunció la cancelación de un encuentro de danzas y otro evento religioso que estaba programado en el transcurso del día.

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