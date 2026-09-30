Nueva ruta Medellín-Buenos Aires operará a partir del 12 de noviembre desde el José María Córdova

Medellín tendrá desde el 12 de noviembre una nueva conexión aérea directa con Buenos Aires, Argentina. La ruta será operada por JetSMART y comenzará a funcionar con cinco vuelos semanales y una oferta de 1.860 sillas.

La conexión será la primera operación directa de esta aerolínea entre Colombia y Argentina y busca ampliar las opciones de viaje entre ambos países. Mario García, country manager de la aerolínea, señaló que Medellín se ha convertido en uno de sus principales puntos de conexión en Colombia.

Publicidad

"Estamos hoy muy complacidos de impulsar, de lanzar la ruta Medellín-Eseiza. Vamos a empezar a volar desde el 12 de noviembre con 5 frecuencias semanales en aviones Airbus 3 20 con 186 sillas. Medellín para nosotros es fundamental. Ya Jetsmart tiene 22 rutas domésticas, entonces, desde diferentes zonas del país pueden venir a Medellín y de aquí conectar a Buenos Aires", señaló.

Aunque el aeropuerto José María Córdova requiere una ampliación urgente planteada por diferentes actores, y así aumentar su capacidad de llegada de viajeros, la llegada de vuelos directos desde Buenos Aires también es presentada por las autoridades locales como una oportunidad para ampliar el flujo de visitantes hacia Medellín. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento, señaló que la conexión puede favorecer el intercambio turístico, cultural y comercial entre las dos ciudades y tiene un gran potencial aunque ese país no está en el top cinco de visitantes a la capital antioqueña.



"Nuestro aeropuerto José María Córdoba ya tiene una capacidad al tope, está superada, estamos al 140 por 100 de la capacidad de nuestro aeropuerto, y eso finalmente, pues, no nos permite seguir creciendo a los pasos que veníamos creciendo, que es un reto. Necesitamos que las personas que vengan, pues, se queden más días, tengan un consumo más acorde a la ciudad", expuso.

Por su parte, el Bureau de Medellín indicó que la ruta permitirá promocionar la ciudad en el mercado suramericano y facilitar la llegada de nuevos viajeros.

Publicidad

Cifras de la compañía señalan que durante los primeros seis meses de 2026, se movilizaron más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia. Tras dos años operando en el país, actualmente cuentan con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y siete rutas internacionales desde el país hacia destinos de Suramérica y el Caribe.