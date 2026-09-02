Medellín se consolida como la segunda base operativa más grande de LATAM en el país

LATAM Airlines Colombia consolidó a Medellín como su segunda base operativa más importante a nivel nacional. El anuncio se da tras fortalecer su estructura local hasta llegar a 419 empleados en áreas de operaciones, servicio a bordo, mantenimiento y aeropuertos.

La cifra representa un crecimiento del 51% y está explicada principalmente por la incorporación de 143 profesionales dedicados a las operaciones de pasajeros y carga, entre pilotos y tripulaciones de cabina con sede en Medellín.

Con este movimiento, la capital antioqueña deja de ser solo un destino dentro de la red y pasa a operar como un centro de soporte para la operación nacional del Grupo.

El principal cambio operativo está en infraestructura. La compañía pernoctará diariamente ocho aeronaves en el aeropuerto José María Córdova, lo que le permitirá realizar en la ciudad labores de inspección e intervención de motores, trenes de aterrizaje y fuselaje.



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De acuerdo con la empresa, esta capacidad local optimiza la disponibilidad de flota, mejora la eficiencia y reduce la dependencia de traslados técnicos hacia otras bases.

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Esta base opera en un contexto de crecimiento. Desde Medellín, LATAM proyecta 245.554 sillas mensuales y 162 frecuencias semanales hacia siete destinos - Bogotá, Cali, Barranquilla, San Andrés, Pereira, Montería y Lima, lo que equivale al 24% de su oferta total en Colombia y a 77 millones de ASKs, un 8% más que en 2025.

Operaciones asentadas en la ciudad

La plataforma se completa con dos operaciones adicionales asentadas en la ciudad: siete vuelos cargueros semanales en Boeing 767 hacia Miami, estratégicos para la exportación floricultora, y el centro de servicio al cliente de AlmaExperience, con 700 agentes que atienden al Grupo LATAM desde Medellín, el más grande de su tipo en la región.

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“Medellín es mucho más que un destino relevante dentro de nuestra red: es una plataforma estratégica para el crecimiento de LATAM en Colombia y para el Grupo en la región”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.