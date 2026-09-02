Medellín enfrenta racionamiento de agua por fenómeno de El Niño: ¿cómo funcionaría?

El fenómeno de El Niño está golpeando con severidad a todo el territorio nacional, y la capital de Antioquia ya experimenta las primeras consecuencias de una sequía sin precedentes recientes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió sobre la gravedad de la situación hídrica actual tras la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Según el mandatario, "el fenómeno de El Niño está entrando con más intensidad... Estamos hablando de una intensidad muy fuerte que no se había registrado en décadas".

Geografía del desabastecimiento y zonas racionadas

La medida de restricción en el suministro no afecta a toda la ciudad de manera uniforme, sino que responde a factores puramente técnicos de abastecimiento geográfico.



Actualmente, el racionamiento se ha concentrado en la zona nororiental y la zona centro-oriental de Medellín, sectores que dependen del sistema de captación de Piedras Blancas.

Los caudales que nutren esta infraestructura han caído a niveles alarmantes debido a la falta de precipitaciones. "Los afluentes que llevan y alimentan ese sistema de piedras blancas, están teniendo los mínimos históricos, básicamente por reducciones de lluvias y reducciones drásticos de caudal de quebradas", explicó el mandatario, precisando que se registra un déficit diario de 10 millones de litros de agua solo para este sector de la ciudad.

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El alcalde desmintió categóricamente que la distribución de los cortes de agua responda a criterios de estrato social: "no falta gente que salió a decir, 'Claro, entonces le aplica es a las personas más vulnerables económicamente y no a los ricos'. No venga, nada tiene que ver eso. Esto es un tema simplemente con ubicación geográfica de dónde son las fuentes".

La paradoja del consumo y la meta de ciudad

A pesar de la evidente disminución en las fuentes hídricas de la ciudad, las autoridades han detectado un alarmante incremento en la demanda de agua por parte de los usuarios.

Innovador filtro eliminaría el 95 % del microplástico presente en el agua potable. Foto: Freepik, Corona.

En una sola semana (comprendida entre el 18 y el 24 de agosto), el consumo de agua en una zona de Medellín aumentó en 48 millones de litros.

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Ante esta contradicción, Gutiérrez hizo un llamado urgente para evitar que el desabastecimiento se generalice: "tenemos menos agua, ¿qué tenemos que hacer? Cuidémosla para no tener que entrar en una crisis y en racionamientos futuros".

Un llamado al ahorro consciente para evitar cortes generalizados

La administración municipal y EPM buscan mitigar el impacto antes de que la sequía alcance su punto más crítico a nivel nacional. Gutiérrez señaló que se avecina una "crisis grande de energía" y de gas en el país , y que embalses clave como la represa de La Fe podrían llegar a sus mínimos históricos entre marzo y abril del próximo año si no se cuida el recurso desde ahora.

Para impedir que el racionamiento se extienda a toda la ciudad, el mandatario insta a los ciudadanos a implementar cambios sencillos en sus rutinas diarias. "Venga, hagamos un ahorro ya consciente para que no tengamos que llegar a un tema de racionamiento. Yo no voy a ampliar hoy temas y a decir racionamiento. Eso es lo más fastidioso que hay y aburridor para la gente", expresó Gutiérrez. Entre las medidas recomendadas se encuentran tomar duchas rápidas, no lavar vehículos en la calle y cerrar el grifo al cepillarse los dientes.

Escuche aquí la entrevista: