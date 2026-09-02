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Medellín eleva su conectividad aérea: Latam aumenta 64% la oferta hacia el Caribe

Latam operará 162 frecuencias semanales desde Rionegro hacia siete destinos nacionales e internacionales.

Aviones Latam.
Aviones Latam.
Latam.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

LATAM Airlines Colombia concentrará en Medellín el 24% de su oferta nacional para el cierre de 2026. La compañía anunció que operará 245.554 sillas mensuales desde el Aeropuerto José María Córdova, con 162 frecuencias semanales hacia siete destinos.

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El mayor crecimiento se registra en las conexiones con el Caribe colombiano. Según el reporte de la aerolínea, la ruta Barranquilla-Medellín incrementará su oferta de sillas en un 64% y San Andrés-Medellín en un 63%. La ruta troncal Bogotá-Medellín, con 100 frecuencias semanales, tendrá un aumento del 10%.

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La red completa desde Medellín incluye, además, vuelos hacia Cali (14 frecuencias), Barranquilla (14), San Andrés (13), Pereira (7), Montería (7) y Lima (7) como conexión internacional con la red del Grupo LATAM a través de Perú. La empresa proyecta 77 millones de ASKs desde la ciudad, un 8% más que en 2025.

Operación carguera y flores

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Más allá del transporte de pasajeros, la compañía mantiene una operación de carga estructural entre Medellín y Miami con siete vuelos semanales en aeronaves Boeing 767.

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Esta frecuencia, de acuerdo con la aerolínea, cumple una función estratégica para el sector floricultor antioqueño, al conectar la producción regional con el mercado estadounidense. Es uno de los componentes de la plataforma integral que LATAM ha establecido en la ciudad, que incluye también mantenimiento de aeronaves y servicios de contact center.

En infraestructura, la empresa pernoctará ocho aeronaves diariamente en Rionegro, lo que le permitirá realizar inspecciones de motores, trenes de aterrizaje y fuselaje en Medellín. En talento, su base local asciende a 419 empleados, un crecimiento del 51% frente al año anterior, con 143 profesionales en áreas de pilotos y tripulación de cabina.

La operación de servicio al cliente se gestiona a través de AlmaExperience, con 700 agentes dedicados en la ciudad, el centro de BPO y contact center más grande del Grupo en la región.

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"Medellín es mucho más que un destino relevante dentro de nuestra red: es una plataforma estratégica para el crecimiento de LATAM en Colombia y para el Grupo en la región”, sostuvo Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

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