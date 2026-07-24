Gobierno entrante anuncia plan de choque para floricultores por aranceles de EE. UU.

Luego de que los gremios advirtieran sobre el impacto que tendrá el incremento del arancel del 10 % al 12,5 % impuesto por Estados Unidos a las exportaciones colombianas, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció un plan para proteger al sector floricultor, uno de los más afectados por la medida.

A través de un comunicado, el mandatario electo informó que su gobierno trabajará de manera conjunta con Asocolflores para recuperar la competitividad del sector, proteger el empleo formal y garantizar la sostenibilidad de una actividad que genera más de 200.000 puestos de trabajo y representa a Colombia en los principales mercados internacionales.

Como parte de las acciones, el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond Baquero, sostendrá una reunión con la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, para abordar los efectos de la revaluación del peso, el incremento de los costos laborales y los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, principal destino de las flores colombianas.

El gobierno entrante anunció que priorizará la creación de un Programa Nacional de Coberturas Cambiarias, líneas de crédito preferencial para capital de trabajo e inversiones productivas, así como el fortalecimiento de incentivos para preservar el empleo rural formal, especialmente entre mujeres cabeza de hogar y jóvenes.



En el comunicado, el ministro designado de Agricultura afirmó que “la floricultura representa empleo, divisas y desarrollo regional y el nombre de Colombia en los mercados internacionales” y aseguró que el gobierno entrante buscará devolver la confianza al sector con soluciones construidas de manera conjunta y listas para ejecutarse desde el primer día de gobierno.

El anuncio se conoce después de que los gremios alertarán sobre las consecuencias del nuevo arancel para las exportaciones colombianas. Asocolflores señaló que cerca del 80 % de las flores que exporta el país tienen como destino Estados Unidos, por lo que cualquier cambio en las condiciones comerciales afecta de manera directa la competitividad del sector.

Además de los nuevos arenceles, el gremio ha advertido que los productores enfrentan mayores costos por la volatilidad de la tasa de cambio, el encarecimiento de los fertilizantes a raíz de la guerra en Medio Oriente y el aumento en los costos logísticos, teniendo en cuenta que el 93 % de las flores colombianas se exporta por vía aérea.